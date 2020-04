Mystisk: To brande samtidig i knastør skov

Naturen er knastør og dermed brandfarlig, hvilket var tydeligt, da brandvæsnet onsdag ved 14-tiden blev alarmeret om brand i Korsør Lystskov, der viste sig at være to brande.

- Der var små flammer og en masse røg, der også kunne ses fra Skovvej. Lidt mystisk var der brand to steder med cirka 100 meters mellemrum, siger Per S. Eilertsen til Sjællandske.

- Hun skal have stor tak, for hun løb tilbage til Skovvej og fik os dirigeret ind på marken og ned til brandene, ligesom hun på sin telefon har den app, der gør, at vi præcis kan se, hvor der ringes fra, når der trykkes 112, siger Per S. Eilertsen.