Se billedserie Ingvard F. Skøtt (tv), formand for Fyrbåkens Koens Venner, og foreningens kasserer, Jørgen E. Larsen, her fotograferet i august 2007 sammen med toppen af Tyren.

Send til din ven. X Artiklen: Mystisk: Historisk del af Tyren er forsvundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mystisk: Historisk del af Tyren er forsvundet

Byrådsmedlem Anders Nielsen (S) og tidligere fritids- og kulturudvalgsformand i Korsør Kommune er chokeret over, at toppen af fyrbåken Tyren er forsvundet fra Korsør By- og Overfartsmuseum. Den skulle være brugt som udsmykning i Halsskov Færgehavn.

Slagelse - 19. oktober 2021 kl. 06:39 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Fyrbåken Koen står i dag som et historisk velholdt vartegn ved indsejlingen til Korsør Havn, hvor den stadig brøler på de færgehistoriske datoer som markering af Storebæltsfærgernes sidste ture mellem Sjælland og Fyn. Ud for Halsskov Færgehavn stod den sort/hvide fyrbåk Tyren og brølede ligesom Koen i tåget vejr.

Efter nedrivningen forsvandt lanternetoppen "Tyrens Hat" imidlertid.

- Himmel og hav blev sat i bevægelse for at finde den. Det viste sig, at firmaet, der havde nedrevet både Koen og Tyren, havde taget "Tyrens Hat" med til København, siger Anders Nielsen, der var daværende fritids- og kulturudvalgsformand i Korsør Kommune.

Hentet hjem Anders Nielsen beskriver det som en stor dag, da det i november 2002 lykkedes at få bragt toppen med Tyrens lanterne tilbage til Korsør. En begivenhed omtalt på fortiden af den daværende Sjællands Tidende.

- Det var ildsjælen Jørgen E. Larsen, der boede på Revvej og desværre for længst er gået bort, som vi aftalte med, at han efter forhandling med firmaet, skulle køre til København og hente den, siger Anders Nielsen.

Sikret på museet For at sikre den historiske genstand blev den givet til Korsør By- og Overfartsmuseum i Magasinbygningen på Korsør Fæstning.

Men det modsatte er sket. Ifølge Anders Nielsen kan ingen finde "Tyrens Hat", som han har foreslået skulle bruges som del af den historiske udsmykning i Halsskov Færgehavn, da den på land lagte Storebæltsfærge M/F Broen har gjort færgehistorien meget synlig i havnen.

Ret så tung - Jeg må indrømme, at jeg er ret chokeret over, at ingen kan finde den. Den er ret tung, så det er ikke bare en genstand, man lige tager med sig under armen, siger Anders Nielsen.

Han har selv sammen med medlemmer af bestyrelsen for Bevaringsforeningen, der driver museet, forsøgt at finde den på museet - men hidtil uden resultat.

- Vi har både ledt på loftet og i kælderen, siger Anders Nielsen.

Hvem ved noget? Han håber, at der er nogen der kan huske eller ved noget om "Tyrens Hat", der netop tilbage i 2002 blev placeret på museet for, at den skulle bevares for eftertiden.

- Hvis nogen ved noget, må de meget gerne ringe til mig, siger Anders Nielsen.

Hans telefonnummer er 4041 0343