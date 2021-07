Mystisk: Bager lukket fra den ene dag til den anden - ejere som sunket i jorden efter dårlig omtale

På Rådhuspladsen i Slagelse er bageriet KonditorBager pludseligt lukket. Og ikke engang kæden, forretningen tilhører, kender årsagen. Foto: Fleur Sativa

Efter at have modtaget én indskærpelse og to sure smileys for urene omgivelser, har KonditorBager i Slagelse til stor mystik valgt at holde døren lukket. Kunder undrer sig, kæden ved ikke noget, og ejerne selv er ikke til at få fat på.

Slagelse - 24. juli 2021 kl. 10:18 Af Fleur Sativa

Døren til Rådhuspladsen 6 i Slagelse er lukket og låst. Og forsøger man at ringe til KonditorBager, der er en del af en bagerkæde og ligger på adressen, forbliver telefonen ubesvaret. Selv bageriets Facebookside er lukket, ligesom den ikke længere fremgår af oversigten på kædens hjemmeside.

Det undrer flere kunder. Men spørger man kæden KonditorBager ved man heller ikke her, hvad der er sket. Og bageriet, der ejes af parret Tina og Niels Høy, er umiddelbart ikke - endnu - erklæret konkurs.

For et par måneder siden modtog bagerforretningen dog sin anden sure smiley og bøde á 10.000 kroner indenfor kort tid. Og før dét blev det til en indskærpelse fra Fødevarestyrelsen, som under besøg fandt urene omgivelser og åbne pakker af mel opbevaret på et lager med »skimellignende vækst«. Opdagelser, som Sjællandske tidligere har omtalt.

- I samtlige hjørner i bageri samt i lagerlokale fandtes store spindelvæv, støvansamlinger og madrester, konstaterede styrelsen ved første besøg den 12. april.

Forhold, der altså ikke var forbedret, da Fødevarestyrelsen igen dukkede op den 20. maj - og ej heller ved tredje og seneste besøg 27. maj.

Gik uden at sige et ord Kilder fortæller i dag til Sjællandske, at medarbejdere onsdag eftermiddag modtog en SMS med besked om, at bageriet ville holde lukket fra i torsdags. Artiklen fortsætter efter billederne...

KonditorBager drives af parret Tina og Niels Høy, der er som sunket i jorden, efter de har valgt at holde bageriet lukket. Foto: Fleur Sativa

KonditorBager i Slagelse har to gange fået en sur smiley. Blandt andet for at have mel opbevaret i lokaler med skimmenlignende vækst. Foto: Fleur Sativa

I beskeden skulle der eftersigende også stå, at de ansatte ikke ville modtage løn, idet bageriets ejere var gået konkurs. En oplysning, som Sjællandske altså ikke har kunnet få bekræftet hverken på Statstidende, hos bagerkæden eller hos ejerne selv.

Fredag forsøgte avisen ellers at besøge bageriet, ringe til Tina Høy og mødte også op på hende og manden Niels Høys adresse for at høre, hvad der er sket, siden bageriet ikke har holdt åbent. Ingen af stederne lykkedes det at træffe bager-parret.

- Niels forlod forretningen onsdag kl. 13.00 uden at sige et ord til personalet, og en konkurs kommer jo som bekendt ikke over natten, lyder det i en mail til Sjællandske, der fortsætter således:

- Personalet har længe haft den opfattelse, at de ikke gad forretningen mere, da de var ligeglade med hygiejne, kunder , vare m.v. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ved bageriet er der både uafhentet post og poser med arbejdstøj. Og ejerne er hverken at finde her eller på deres privatadresse. Foto: Fleur Sativa

Som sunket i jorden Da Sjællandske ringer til Leif Breum, der er konsulent for KonditorBager-kædens forretninger på Sjælland og Fyn, kan heller ikke han svare på, hvorfor bageriet er lukket.

Tina og Niels Høy er som sunket i jorden.

- Kunder har ringet og undret sig, men jeg er lige så stort et spørgsmålstegn som både de og du er, siger Leif Breum, da en journalist fanger ham på en telefonforbindelse fredag eftermiddag.

Her har han selv været forbi bagerforretningen i Slagelse og kunne konstatere, at der er lukket og slukket.

Da Sjællandske besøgte adressen, stod der poser med arbejdstøj ved bagdøren til bageriet, hvor der også var uafhentet post. Avisen undersøger fortsat sagen og forsøger at få en kommentar fra Tina og Niels Høy.