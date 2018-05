Mystik omkring villabrand på Ægirsvej

Det var tydeligvis en meget voldsom brand, som har raseret hele førstesalen. Man fornemmer, at resterne af taget hurtigt kan brase sammen, hvis det blot begynder at blæse op.

Nær huset holder en vogn fra politihjemmeværnet - og to hjemmeværnsfolk holder øje med, at ingen uvedkommende bevæger sig ind i brandtomten. Det sker af hensyn til efterforskningen.

Var det en påsat brand? Eller kunne tordenvejret tidligere på dagen have noget med branden at gøre?

Det er nogle af de spørgsmål, som politiets teknikere tirsdag forsøgte at finde svaret på. Politiet har dog - ifølge TVØst - allerede nu en mistanke om, at branden kan være påsat:

På et tidspunkt var branden så kraftig, at naboen i nummer 12 var tæt på at blive evakueret, men det lykkedes for brandfolkene af forhindre ilden i at sprede sig til de nærmeste villaer.