28-årige Cecilie Roland har termin 13. juni. Det tager næsten en måned efter onsdagens blodprøve på Slagelse Sygehus, før hun har svar på, om hun er så PFOS-forgiftet, at det er farligt at amme hendes nyfødte. Privatfoto

Mystik om PFOS-prøve i nyt brandskum - aktindsigt afvist

Med henvisning til, at der er tale om et delresultat i en videnskabelig undersøgelse, afviser kommunen at give Sjællandske aktindsigt i resultatet fra en prøve udtaget fra den væske, som brandskolen i Korsør bruger til brandskum i dag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her