Se billedserie Ingvard F. Skøtt (tv), formand for Fyrbåkens Koens Venner, og foreningens kasserer, Jørgen E. Larsen, fotograferet i august 2007 ved toppen af Tyren. Skøtt husker, at tre mand bar den op på loftet, men det blev tømt i 2009.

Mysteriet om forsvunden unik lanterne i værste fald opklaret

Omtalen i Sjællandske med billede af den forsvundne historiske lanterne-

top fik to medarbejdere på kommunens materielgården i Svenstrup til at huske en container fyldt med genstande fra Korsør By- og Overfartsmuseum. Huske de rigtigt, er den unikke genstand desværre tabt for altid. Først blev sømærke ved Søfartsstyrelsen i Fjordvænget dog udpeget.

Slagelse - 22. oktober 2021 kl. 05:49 Af Helge Wedel

Et større opklaringsarbejde for at finde frem til toppen med lanternen fra fyrbåken Tyren er desværre endt med et nedslående resultat. I hvert fald hvis håbet var, at den kunne komme til ære og værdighed som udstillet i Halsskov Færgehavn.

Netop i vandet ud for færgehavnen stod Tyren med lys og tuden fra havnens indvielse i 1957 og frem til omkring årtusindskiftet.

Koen blev bevaret Her blev Tyren sammen med den anden fyrbåk Koen ud for Korsør Havn pillet ned. Sidstnævnte blev bevaret og står i dag på havnen i Korsør. Toppen af Tyren forsvandt, men i november 2002 lykkedes det at finde den i København, hvorfra den blev bragt tilbage til Korsør. Den blev overdraget til Korsør By- og Overfartsmuseum for at sikre den for fremtiden.

Men den er forsvundet fra museet, hvor blandt andet den tidligere kulturudvalgsformand i Korsør Kommune og nuværende byrådsmedlem Anders Nielsen (S) har søgt forgæves på loft og i kælder. Hans idé var, at bringe det unikke stykke færgehistorie frem i lyset og lade den udstille i Halsskov Færgehavn.

Søfartsstyrelsens har den Onsdag modtog Sjællandske besked om, at Tyrens Hat var brugt som udsmykning ved Søfartsstyrelsens adresse på Fjordvænget.

Torsdag morgen kom der svar fra Søfartsstyrelsen:

- Lanternen kommer fra det nedlagte Famara fyr på Færøerne. Den har i mange år stået opmagasineret på Lilleø i Korsør. Da Fjordvænget skulle etableres som midlertidig hovedkvarter for Søfartsstyrelsen, var der et ønske om, at der skulle etableres en form for vartegn og pendant til fyrskibslanternen i Valby. Efter gennemgang af vores lager på Lilleø blev det besluttet at anvende Famara lanternen til formålet, da den havde en passende størrelse. Den blev shinet op, og der blev fremstillet en søjle hos HRS i Korsør til montage i et nyt fundament i terræn. Ligeledes blev lanternen ombygget til eldrift af Multi El i Korsør, lyder svaret fra Søfartsstyrelsen.

Hertil bemærkes, at Farvandsvæsenet/Søfartsstyrelsen ikke har haft noget at gøre med de to fyr Koen og Tyren, for de var etableret og drevet af DSB frem til deres nedtagning.

Museumsting i container En medarbejder ved kommunens materielgård i Svenstrup kontakter Anders Nielsen på grund af omtalen og billedet i Sjællandske. Han ønsker ikke sit navn frem, men Sjællandske har talt med ham.

- Det er en kollega, der hiver fat i mig og spørger, om jeg ikke kan huske en container, som vi havde stående med museumsting i. Og det kan jeg faktisk godt.

Begge husker også, at der for nogle år siden dukkede en mand og en kvinde op fra museet for at sortere indholdet i containeren, hvorfra det meste endte med at skulle smides ud.

- Genstandene fra containeren blev sorteret, så der lå en større bunke med metalting, som en jernhandler kom og hentede, og jeg er så godt som sikker på, at den tunge top med lanternen, hvor glasset var ødelagt, var en del af bunken, fortæller medarbejderen.

Museumsfolk fyret I 2016 blev de mangeårige ledere af museet Elisabeth W. Magnussen og Kurt Jacobsen fyret, da der ikke var penge til deres lønninger længere. Derfor må det have været dem, der var ude at sortere indholdet i containeren. Elisabeth W. Magnussen døde i 2019, men Kurt Jacobsen lever stadig.

- Kan du huske containeren på materielgården?

- Ja, det kan jeg sagtens. Det var en, Poul Bell havde fået stillet op for mange år siden, men indholdet var bogstavlig talt rustet sammen og ikke værd at bevare, siger Kurt Jacobsen. Han mener, at han var ved containeren med Elisabeth W. Magnussen nogle år før 2016. Kurt Jacobsen ved dog ikke, hvordan Tyrens lanterne kan være endt i containeren, ligesom han heller ikke husker den i skrotbunken efter sorteringen.

På loftet i 2007 Ingvard F. Skøtt, formand for Fyrbåkens Koens Venner, oplyser til Sjællandske, at han i 2007 sammen med to andre fik båret Tyrens Hat op på museets loft, efter den havde været nede til en udstilling.

Loftet tømt i 2009 I 2009 bliver loftet tømt, fordi museet skal have elevator. Efter installationen vil der ikke længere være let adgang til loftet.

Blandt andet Farvandsvæsenet, Gilleleje Museum, Korsør Bibliotek og Sydvestsjællands Museum besøger By- og Overfartsmuseet under oprydningen, fordi museet i Korsør har opbevaret ting for dem. Det fremgår af artikel i daværende Sjællands Tidende.

Lager på Lilleø To mand fra Farvandsvæsenet hentede Orlogsmuseets ting.

- Det bliver tjekket for, hvad der er bevaringsværdigt og flyttet til Lilleø, hvor vi har en lagerhal, resten ryger ud, fortalte Erling Larsen fra Farvandsvæsenet dengang til avisen.

Når kun Korsør By- og Overfartsmuseums ting er tilbage, deles de op i tunge, mellemtunge og lette ting.

- De tunge ting skal ud af huset og opbevares et andet sted, de mellemtunge ting skal i kælderen og de lette ting bliver på loftet, forklarede Kurt Jacobsen dengang tilbage i august 2009.

Ved nogen noget? Sjællandske hører naturligvis gerne, hvis andre har oplysninger til den historiske sag med en indtil videre ærgerlig slutning.

Skriv til redaktion-korsor@sn.dk