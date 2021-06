Provsti har budt ind med 700 kvadratmeter til brug for muslimsk gravplads.

Send til din ven. X Artiklen: Muslimske gravpladser kan være på vej ind på kirkegård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Muslimske gravpladser kan være på vej ind på kirkegård

Flere muligheder i spil, når talen falder på muslimske gravpladser i Slagelse Kommune. Provsti har budt ind med 700 potentielle kvadratmeter på lokal kirkegård, hvis bestyrelse dog skal tygge på sagen.

Slagelse - 10. juni 2021 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det er snart to år siden, at en række muslimske foreninger i Slagelse Kommune henvendte sig første gang. Dengang med ønsket om, at muslimer bosat i Slagelse Kommune kan blive begravet på en muslimsk gravplads.

Siden er flere mulige adresser blevet drøftet, men stadig er der ikke truffet nogen endelig beslutning.

Lige for tiden bliver både Byskovvolden og det nye boligområde Bakkevejskvarteret mellem Holbækvej og Ndr. Ringgade nævnt. En hellig spiller er dog også kommet på banen, idet Slagelse Provsti har spurgt forskellige menighedsråd om muligheder på eksisterende kirkegårde - og nu har provstiet budt ind med 700 mulige kvadratmeter på Sct. Peders Kirkegård ved Mariendals Allé.

- Ligesom kristne og jøder begraves på vores kirkegårde, bør muslimer også kunne det. Islam er en af de store religioner, og når foreningerne selv siger, at det er i orden, så kunne det sagtens være en vej at gå. Det er også en del af det at være et moderne samfund, siger SF's Jørgen Grüner, formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.

I underkanten Bilal Biyik, der er formand for Slagelse Multikulturel Forening, glæder sig over, at der er en løsning på vej. Han har tidligere sagt i Sjællandske, at det aldrig ville »gå at lægge en kristen, en jøde og en muslim ved siden af hinanden,«, men at det egentlig er underordnet, hvor kommunen finder plads.

Ifølge Slagelse Provsti er det muligt at finde en selvstændig afdeling på kirkegården rettet mod muslimer. Det er dog kun delvist muligt at efterkomme kravet om, at de muslimske gravpladser ikke må lægges på et areal, der tidligere er blevet anvendt til begravelser. Det blev det nemlig for over 30 år siden, men er i dag taget ud af brug.

De 700 kvadratmeter, der kan rumme omtrent 150 gravpladser, er samtidig i underkanten af de imellem 1500 og 3000 kvadratmeter, som ønsket er.

Ikke desto mindre har foreningerne vendt tomlerne i vejret og stiller sig således tilfredse med oplægget.

Skal først drøftes Intet er imidlertid sikkert endnu.

Provstiet er kommet med nogle bud på placering - dels i Slagelse by, dels i Sørbymagle - men først skal den lokale kirkegårdsbestyrelse indover.

Her tygger man på en mulig kommende gravplads indtil i næste uge, hvor der holdes møde.

Her bliver forespørgslen og en eventuel tilkendegivelse behandlet i forhold til at afsætte de 700 kvadratmeter til en muslimsk gravplads.