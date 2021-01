Muslimsk gravplads uden fast adresse: Talsmand »beklager« politisk bremseklods

Det blev hverken Holbækvej i Slagelse, et område ved Slagelse Brand og Redning i Korsør eller Trestensvej i Skælskør, der kom i spil i forhold til en kommende muslimsk gravplads i Slagelse Kommune.

Slagelse - 13. januar 2021 kl. 11:51 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Ingen af de tre placeringer, som administrationen i Slagelse Kommune havde bragt i spil i forhold til en kommende muslimsk gravplads, og som blev omtalt i Sjællandske forleden, blev godkendt af miljø-, plan- og landdistriktsudvalget på mandagens udvalgsmøde.

Til gengæld tilkendegiver et enigt udvalg, at der vil blive arbejdet videre på sagen, og at udvalget fortsat forholder sig positivt til at etablere en muslimsk gravplads i Slagelse Kommune.

- Vi valgte ikke at godkende nogle af forslagene, så forvaltningen må på den igen, siger Jørgen Grüner (SF), der er udvalgets formand.

At de tre placeringer i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør blev forkastet, beror mestendels på de to repræsentanter fra Venstre i udvalget, nemlig Knud Vincents (V) samt Pernille Ivalo Frandsen (V).

For mange kvadratmeter - Vi synes ikke, at nogle af de tre lokaliteter er egnet til formålet, og derudover forholder vi os kritisk til blandt andet størrelsen af området, som i første omgang var lagt op til at være langt mindre end de 3000 kvadratmeter, som der nu bliver stillet krav om, siger Pernille Ivalo Frandsen og fortsætter:

- Det vil jo på lang sigt være vanskeligt at opfylde ønskerne til arealer, hvis der aldrig må have været begravet andre i fortiden og i al evighed. Med det krav vil behovet for arealer blive svært at opfylde i fremtiden, uanset om der findes et mindre areal nu, siger Pernille Ivalo Frandsen.

Ledig kapacitet Hun opfordrer derfor i tråd med de øvrige medlemmer i udvalget til, at der igen skal kigges på, om den ledige kapacitet, der faktisk er på kommunens eksisterende kirkegårde måske alligevel på en eller anden måde kan komme i spil.

- Det er vel egentligt også den mest inkluderende løsning, og der er kapacitet til det, understreger Pernille Ivalo Frandsen.

Miralem Garagic, der er talsmand for de fem muslimske foreninger, der står bag ønsket om en muslimsk gravplads i kommunen, ærgrer sig over beslutningen i udvalget, selv om beliggenheden af en muslimsk gravplads i princippet er underordnet ifølge ham. Det vigtige er, at der er en.

- Medlemmerne af de fem muslimske foreninger er en del af Slagelse Kommune. Det er de i dag, og det er de også i morgen, og jeg håber virkelig, at befolkningen i Slagelse Kommune kan forstå, at vi har et behov for en muslimsk gravplads, siger Miralem Garagic, der beklager, at Venstre har sat en midlertidig stopper for planerne om en muslimsk gravplads.

