Muslimsk formand efter rungende politisk ja: »Jeg er lettet og glad«

Slagelse - 14. december 2020 kl. 21:24 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det er nu en kendsgerning, at der er en permanent tilladelse i hus, når talen falder for Slagelse Multikulturel Forenings aktiviteter på Landsgravvej i Slagelse. Her hersker foreningen over 2500 kvadratmeter - hvoraf de 400 er bederum - som dog reelt ejes af Dansk Tyrkisk-Islamisk Siftelse.

Det sker efter tre år, hvor foreningen først var i vælten, da Dansk Folkeparti i 2018 ønskede et strakspåbud, fordi man mente, at aktiviteterne, der var i strid med gældende lokalplan, skulle stoppe omgående. Derefter har den »fremmedfjendske« retorik føget, har det lydt fra foreningen, der fik en midlertidig dispensation uden reelt set selv at ønske den aktivt.

Formand Bilal Biyik glæder sig derfor over, at de fornuftige i byrådet mandag aften har truffet en fornuftig beslutning. Nu er der ro på, lyder det med henvisning til, at alle partier på nær Dansk Folkeparti - 27 af 31 byrådsmedlemmer - sagde ja til lokalplan.

- Jeg er meget glad, lettet og tilfreds. Vi er medborgere og er en del af Slagelse. Vi vil gerne invitere alle ind, når ikke coronasituationen gør det svært, og det gælder også vores naboer. Vi viser gerne frem. Vi er som alle andre, siger Bilal Biyik mandag aften til nyheden om, at byrådet har vedtaget lokalplanen.

- Vi har masser af aktiviteter, og det er dejligt, at det nu er helt på plads, siger formanden.