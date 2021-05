Placering for kommende muslimsk gravplads snart på plads.

Muslimer glæder sig: Snart klar med adresse for gravplads

Snart er det slut med, at muslimer bosat i Slagelse Kommune skal køre langt for at få begravet en afdød slægtning. Adresse, som kommune og foreninger kan enes om, drøftes til juni.

Der er ingen muslimske gravpladser i Slagelse Kommune. Men det kan der ganske snart blive ændret på.

Således ser det nu ud til, at drøftelserne om placeringen og de minimum 1500 kvadratmeter til omtrent 300 gravpladser, der er brug for, går ind i sin endelige fase.

- Vi har haft møde med foreningerne, og forslagene, vi er kommet med, er der tilfredshed med, lyder det fra SF's Jørgen Grüner, formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, der drøfter mulige adresser - alle beliggende i østbyen - i næste måned.

Det er nemlig i dag ikke muligt at blive begravet efter muslimske forskrifter i Slagelse Kommune. Det skal der laves om på, så ikke muslimer er nødsaget til at sætte kursen mod enten Odense, Brøndby eller Roskilde, der huser netop, hvad der ønskes lokalt.

To muligheder tæt på hinanden Der foreslås blandt andet Nykobbelvej, hvor eksempelvis pædagogernes fagforbund, BUPL, har til huse.

- Der er rigtig god plads, og man kan afskærme på en måde, så der bliver fred og ro, siger udvalgsformanden.

Et andet forslag lyder på et areal mellem Ndr. Ringgade og Holbækvej, hvor man også tidligere har talt om en eventuel placering.

Her er meningen at lægge gravpladsen et sted, der ikke præges af trafik, og som stadig er en del af området, hvor boligområdet Skovbrynet skyder op.

Muslimer: - Vi har ingen krav I flere andre kommuner har borgere med muslimsk baggrund mulighed for at blive begravet på eksisterende kirkegårde. Det være sig i en separat afdeling.

Her er udfordringen imidlertid, at der ikke er plads nogen steder i Slagelse.

- Det kunne sagtens være en løsning, for faktisk har vi ingen krav. Vi ønsker at være her, og egentlig er den bedste løsning, som kommunen finder frem til, god nok til os, siger Bilal Biyik, der taler på mange muslimers vegne, når han nævner, at stedet blot skal være præsentabelt. Han er formand for Slagelse Multikulturel Forening.

- Det er underordnet, hvor det er. Vi må bare også sige, at religion er et ømt emne, og vi bliver alle begravet og bisat på forskellige måder, og det ville aldrig gå at lægge en kristen, en jøde og en muslim ved siden af hinanden. Det gælder om at respektere hinanden, siger Bilal Biyik, der glæder sig til, at der findes en løsning.

Der er tidligere blevet foreslået netop Holbækvej i Slagelse, en placering ved Slagelse Brand og Redning i Korsør samt ved Trestensvej i Skælskør. De forslag har dog alle fået en nedadvendt tommelfinger dengang.

Det var i september 2019, at udvalget først drøftede ønsket om en muslimsk gravplads.