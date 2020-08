Muslimer beder i strid med lokalplan: Nu skal det lovliggøres

Slagelse Multikulturel Forening har fået dispensation fra gældende lokalplan for at kunne drive kulturhus i Slagelse. Den fik foreningen i 2018 uden reelt selv at søge om den. Nu vil politisk flertal sørge for en permanent lovliggørelse af de religiøse, kulturelle aktiviteter på adressen.

For præcis to år siden foreslog Dansk Folkeparti, at Slagelse Multikulturel Forening, der har til huse på Håndværkergården, skulle ophøre med sine religiøse aktiviteter. De er nemlig i strid med den gældende lokalplan, hvorfor et politisk flertal senere samme år sørgede for en treårig og dermed midlertidig dispensation, så hvad der ligner en moské, kunne få lov til fortsat at fungere som hidtil.

