Se billedserie I alt var der ni bands med elever fra Slagelse Musikskole, der spillede til »Battle of the bands«.Foto: Thomas Olsen

Musikspirer gav den »fuld spade« ved battle

Slagelse - 22. marts 2018 kl. 19:47 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Guns N' Roses, Bruno Mars og Green Day var bare nogle af de hitmagere, der fik kamp til stregen, da Slagelse Musikskoles bands onsdag aften indtog scenen med flere hits fra netop de artister.

Der var fuldt hus på Badeanstalten i Slagelse, hvor musikskolen bød på en aften i musikkens tegn, da ni bands i løbet af aftenen gav den fuld spade.

Mange timers arbejde kulminerer til »Battle of the Bands«, men det hårde arbejde til trods er det med til at binde de unge mennesker sammen.

- Det fede ved arrangementet er selvfølgelig at se de unge på scenen, men det er også processen, for det skaber et helt unikt fællesskab, hvor de støtter hinanden, og de kommer også og bakker hinanden op i dag, fortæller kommunikationsmedarbejder på musikskolen Mette Morgen.

Og det var også tydeligt at se, at de unge mennesker var mødt op for at støtte hinanden. I mængden af mennesker havde flere enten en guitar hængende på ryggen eller et keyboard under armen.

Arrangementet er en koncertaften, hvor elever i alle aldre mødes i musik og spiller for - og med hinanden.

- De unge har jo glædet sig helt vildt til i dag, så selv om der er en del bands og unge mennesker, så hjælper vi alle til, og det er jo alle aldre, der spiller her, hvilket netop er med til at skabe en helt speciel stemning, siger Mette Morgen.

Se mere i Sjællandske fredag.