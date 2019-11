Som regionalt spillested skal musikhuset give plads til flere orkestrer, der ikke er blevet så store som eksempelvis Carpark North endnu. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Musikhuset vil være regionalt spillested

Slagelse - 12. november 2019 kl. 06:25 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring en million kroner om året i statsstøtte. Det er, sammen med den status, der følger med, hvad Slagelse Musikhus går efter fra 2021.

I øjeblikket arbejder musikhusets bestyrelse og direktør Anette Borg på at blive klar til at aflevere en ansøgning om at blive regionalt spillested til Statens Kunstfond til februar.

- Vi arbejder henimod at kunne søge. Det giver simpelthen rigtig god mening at være regionalt spillested, siger Anette Borg.

Inden ansøgningen kan sendes af sted, skal byrådet bakke op om idéen, og her minder Anette Borg om, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) allerede i sin tale ved Slagelse Erhvervsråds nytårskur i begyndelsen af januar netop nævnte det at blive hjemsted for et regionalt spillested som et mål.

Anette Borg kalder Vestsjælland et »sort hul«, hvad angår nuværende, regionale spillesteder på Sjælland, for de nærmeste er Stars i Vordingborg og Gimle i Roskilde.

Direktøren betegner en årlig støtte på en million kroner som betydelig for det lokale spillested, men hun understreger, at de krav, der i givet fald vil følge med, også er betydelige.

Blandt andet krav om i endnu højere grad, end det sker i dag, at give nye bands chancen for at optræde for et publikum.

- Slagelse er Vestsjællands hovedstad og en stor uddannelsesby, og vi er regionale. Vi er klar over, at vi tiltrækker og uddanner unge fra et meget stort område. Dem vil vi jo gerne holde på og integrere i lokalsamfundet. Det giver også god mening i arbejdskraft-sammenhæng, siger Anette Borg.

Siden januar 2018 har det tidligere kommunale Slagelse Musikhus været drevet af en erhvervsdrivende fond med skarpere fokus på at optimere driften og tjene sine egne penge.

- Stritter det ikke lidt i den modsatte retning nu at søge om statsstøtte?

- Tværtom. Fordi der også er et krav om, hvordan man selv får butikken til at køre, og det er også i erhvervslivets interesse, at man udvikler byen, svarer Anette Borg.

Hun regner med at få svar på ansøgningen til Statens Kunstfonds projektudvalg for musik i april-maj næste år.