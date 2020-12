Se billedserie Musholms store flotte multihal skal påskelørdag næste år bruges til to koncerter med plads til et publikum på 450 hver gang. Foto: THOMAS OLSEN

Musikhus og Musholm sammen om påskekoncert

Slagelse Musikhus og Musholm Ferie,- Sport, og Konference i Korsør er gået sammen om at præsentere et af landets mest populære kopibands »Queen Machine«, der er landskendt for at levere et brag af en koncert med Queens elskede og udødelige sange.

Slagelse - 12. december 2020 kl. 11:28 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det oplyser direktør for Slagelse Musikhus Anette Borg.

Der holdes to koncerter påskelørdag den 3. april 2021. Den første klokken 17 og den anden med start klokken 20.30.

- Vi og Musholm har længe talt om, at det kunne været sjovt at lave et stort event sammen i deres store, smukke multihal, hvor der er plads til flere siddepladser i »corona-opstilling« end i Slagelse Musikhus, siger Anette Borg.

Billetsalget er netop indledt via www.ticketmaster.dk med maksimalt 450 pladser til hver koncert.

Anette Borg mener, at det kommende påskearrangement ville have glædet netop afdøde og mangeårige formand for Muskelsvindfonden og initiatitvtager til det meget handicapvenlige Musholm Evald Krogs musikalske hjerte.

For alle Musikhusdirektøren understreger, at Musholm er for alle og ikke kun handicappede.

- Det er »bare« et supertilgængeligt hotel, konferencecenter og sportshal for alle mennesker. Musholm giver derfor også gerne et godt tilbud på overnatning, miniferie og/eller spisning i forbindelse med koncerterne, siger Anette Borg.

Coronasikkert Alle gældende covid-19 sikkerhedsregler bliver overholdt, selv om vaccinen ventes at have holdt sit indtog i Danmark om få uger.

Der bliver således tre forskellige indgange i hver sin farve. Koncertgæsterne skal bære mundbind ved ankomst og indtil, de sidder på deres plads. Der kan bestilles drikkevarer i forbindelse med billetkøb. Pladserne er unummererede, og der vil være »sittere« til stede for at hjælpe gæsterne på plads - og ud igen. Hertil er stolerækkerne placeret med en meters mellemrum, og der skal være et tomt sæde mellem hver gruppe, som følges ad.

Alle stole og overflader, håndtag , bardiske og gelændere etc. bliver sprittet af før og mellem de to koncerter og barerne vil have et coronavenligt udvalg, forklarer Anette Borg.