Musikhandler Kjeld Helmuth opfordrer til, at dem, der sidder derhjemme og keder sig, udnytter tiden til at lære at spille på et instrument. Foto: Kim Brandt

Musikhandler: Udnyt tiden til at lære at spille

Allerede den 12. marts satte musikhandler Kjeld Helmuth, Smedegade 3, et skilt på vinduet i sin forretning, hvor han bekendtgjorde, at den fysiske butik er midlertidigt lukket på grund af frygten for coronavirus.

Det er også muligt at komme forbi butikken og hente en ledning, et sæt nye strenge til guitaren - eller hvad en musiker lige står og mangler.

- Så afleverer vi varerne ud gennem vinduet i baglokalet - og betalingen sker via MobilePay, siger Helmuth, som tager risikoen for smitte meget alvorligt og derfor følger alle gældende anbefalinger.

- Mange har måske gået i lang tid med et ønske om - på et eller andet tidspunkt - at lære at spille klaver, guitar eller noget helt tredje. Nu er tidspunktet jo helt oplagt, hvis man for eksempel bliver træt af at se TV hele dagen, siger han.