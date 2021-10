Se billedserie Musik er svært at komme uden om - også i vikingetiden selv om instrumenterne var nogle andre end i dag. Foto: Mie Neel

Musikalske vikinger spillede på kohorn og benfløjter

Slagelse - 22. oktober 2021 kl. 16:25 Kontakt redaktionen

Af Solveig Hansen

Hejninge: Noget ved vi om vikingerne. Andet ved vi ikke. Det, der er at vide om vikingerne, ved de til gengæld en hel del om på Vikingeborgen Trelleborg i Hejninge ved Slagelse, men selv om meget er "afsløret" om vikingerne, så er der blinde punkter på grund af det historiske tidsspænd fra dengang til nu.

Og hvordan stod det egentlig til med musikken i vikingetiden? Spillede de musik og i så fald på hvilke instrumenter? De to spørgsmål gav musiker Poul Høxbro blandt andet et svar på, da han ved et koncertforedrag på Trelleborg torsdag eftermiddag delte ud af sin viden og ikke mindst sine musikalske færdigheder på både kohorn og diverse benfløjter.

Spilleliste anno 980

- Vi har ingen lyd fra vikingetiden og ingen skriftlige kilder om musik fra vikingetiden, fortæller Poul Høxbro, efter at han har budt et beskedent publikum velkommen ved at blæse i et kohorn. For selv om der ikke eksisterer en spilleliste anno 980, så har Poul Høxbro et ret godt bud på, hvordan det har lydt, når vikingemusikken spillede.

- Vikingerne spillede på horn og benfløjter, siger Poul Høxbro. Han har taget et større udvalg med af benfløjter, som er lavet af knogler fra både får, gribbe, traner og meget andet, som han viser frem og spiller så rutineret på, at det som publikum er svært ikke at lade sig imponere af, at en simpel knogle kan frembringe så smukke og henførende toner.

Aktiv efterårsferie

Musikforedraget torsdag er blot et tiltag ud af mange, som i øjeblikket præger hverdagen på Vikingeborgen Trelleborg, hvor efterårsferien skinner igennem ved mange spændende tiltag og arrangementer.

- Vi er fuldstændig afhængige af vejret, og det har desværre stået ned i stænger i flere dage, fortæller museumschef Anne-Christine Larsen kort inden foredraget. Derfor vrimler det heller ikke med besøgende på Trelleborg, da Sjællandske er forbi. Til gengæld var weekenden og tirsdag ifølge Anne-Christine Larsen gode dage med mange besøgende, og forhåbentlig bliver den forestående weekend det også.

Lørdag den 23. oktober står den blandt andet på en uhyggelig rundvisning i udstillingen, Nat på Borgen, hvor et besøg hos "de døde" på gravpladsen er en del af turen.

Det samme er en efterfølgende koncert i langhuset med vikingegruppen Virelai.

Nat på Borgen begynder klokken 19 og kræver tilmelding på forhånd. Både i dag og lørdag er der masser af aktiviteter mellem klokken 11 til 15, hvor det er muligt at blive lidt klogere på vikingerne - musikalske eller ej.