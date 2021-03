Musical øves i kold skolegård

Medlemmerne af Musicalforeningen Storebælt udviser en ukuelig viljestyrke for at lykkes med årets forestilling. Replikker, skuespil, dans og musik øves udendørs i projektørlys og kulde.

Han har inviteret Sjællandske til at se resultatet i den kolde skolegård bag kulturhuset, hvor der er hyggebord med vådt og tørt, en dansegruppe, en teatergruppe, mens musicalens musikalske leder Mikkel Kock sammen med en anden guitarspiller har fået lov til at søge ly for kulden i en gang, hvor sangerne på skift kommer ind og øver deres sange.

- Da det blev tilladt med op til 25 til udendørs idræt, kontaktede jeg straks kulturministeriet for at høre, om vi så også måtte samles 25 udendørs óg øve vores musical. Og det måtte vi, siger Phil Lam fra musicalforeningen Storebælt.

