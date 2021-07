Se billedserie Ni-årige Lauge Nielsen var med, da museumsinspektør og lokalkoordinator Helle Ålsbøl fra Slagelse Museum guidede rundt i Slagelse by. For at få historien ned i børnehøjde, blev der blandt andet tegnet undervejs. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Museum klar med nyt tiltag for børn - og til glæde for voksne

Som noget nyt inviterer Slagelse Museum til byvandring i børnehøjde og fortæller om historie i Slagelse by. Sjællandske var med første gang - og selv om den guidede tur henvender sig til børn helt ned i fire-års-alderen, kan også de voksne, der gør dem følgeskab, få noget ud af turen.

Slagelse - 14. juli 2021 kl. 14:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Historie er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3. til 9. klasse. Men hvornår er noget egentlig historie? Og hvilke historier gemmer der sig lige rundt om gadehjørnet?

Svaret på blandt andre de spørgsmål blev givet i børnehøjde, da Slagelse Museum første gang for nylig inviterede til byvandring i Slagelse by for børn helt ned i fire-års-alderen.

Et arrangement, som foreløbig gentager sig den 8. august med museumsinspektør og lokalkoordinator Helle Ålsbøl som guide.

- Jeg skal prøve noget nyt. Så jeg har lavet nogle små papirblokke, hvor jeg vil bede børnene om at tegne en arketypisk bygning, når vi når til hvert nyt stop. Sådan at de begynder at »zoome« hjernen ind på, hvad det er, vi skal til at se, og så de selv har noget at gå og holde i og gøre med, forklarer hun.

Helle Ålsbøl påpeger dog, at selv om byvandringen er skræddersyet til børn, så er både forældre og bedsteforældre også velkomne. Og også de kan få noget med hjem fra turen, håber hun.

Historie alle vegne - Jeg håber, at alle, der er med, de får en forståelse af, at historien er alle vegne omkring dem, ligesom de også selv er en del af historien. Og at der gemmer sig forklaringer på alting. Så hvis man er nysgerrig og opmærksom kan man faktisk forstå nogle sammenhænge, som, man måske ikke ellers har tænkt på, eksisterer, forklarer Helle Ålsbøl. Artiklen fortsætter efter billederne...

Byvandringens budskab er simpelt: Historie er alle vegne. Selv lige rundt om gadehjørnet. Foto: Per Christensen

Byvandringen går således blandt andet forbi Sankt Mikkels Kirke og den tidligere Slagelse Latinskole, der havde til huse i Bredegade 4-6 i Slagelse. Her gik den danske forfatter H.C. Andersen i skole fra 1822 -1825.

Og så falder snakken ikke mindst på Slagelse Museum, hvor den guidede tur starter. For her har gennem tiden været både industrikvarter og teknisk skole, fortæller Helle Ålsbøl.

- Vi ser under turen på nogle forskellige tider, som man kan få øje på i bygninger og vejforløb. Og så dumper vi ned i nogle af de historiske bygningstyper, som er genkendelige for hvilken type bygning, de er, siger hun.

Børn som indtægtskilde - Så vi taler for eksempel om, hvorfor en kirke ser ud, som den gør. Og vi ser på spor efter en gammel fabrik og snakker om, hvordan man kan se, at det er en gammel fabrik, og hvilken betydning det havde for lokalsamfundet, at den var placeret lige der. Og lige præcis fabrikken har der jo været ansat børn på i gamle dage. Så der taler vi også om, hvordan børn engang var med til at bidrage til familiens indtægt, uddyber Helle Ålsbøl.

At det er spændende for børn - men også voksne - kan parret Ellen Nielsen og Georg Pedersen samt børnebørnene 11-årige Johanne og ni-årige Lauge Nielsen skrive under på.

De var nemlig med under den første guidede tur. Og alle glædede sig fra start. Artiklen fortsætter efter billedet...

Parret Ellen Nielsen og Georg Pedersen bor i dag på Frederiksberg, men er vokset op i henholdsvis Slagelse og Korsør. Den guidede byvandring deltog de i for at vise Slagelse til børnebørnene, 11-årige Johanne og ni-årige Lauge Nielsen, der ellers bor i Jylland. Men de deltog også for selv at få noget ud af turen.

- Jeg syntes, det lød spændende. For vi kender ikke så meget til byen, så det kunne være sjovt at lære noget mere om den, fortæller 11-årige Johanne Nielsen.

- Vi kan alle lære noget nyt Sammen med sin lillebror Lauge bor hun normalt hos sine forældre i Løgstør 47 kilometer vest for Aalborg. Men i sommerferien besøger de bedsteforældrene, der har sommerhus nær Stillinge Strand omkring 15 kilometer fra Slagelse.

Ellen Nielsen og Georg Pedersen bor til hverdag på Frederiksberg, men de er vokset op i området - i henholdsvis Slagelse og Korsør.

- Det er mange år siden, vi er vokset op her, og byen har forandret sig en del siden. Og børnebørnene kender jo slet ikke ret meget til byen. Så vi kan alle lære noget nyt, fortæller Ellen Nielsen om begrundelsen for at bruge en eftermiddag på byvandringen i Slagelse by.

- Vi syntes, at det kunne være sjovt at høre, hvordan man fra en museum-ansats synspunkt fortæller om byen, uddyber hun.

Og synes man også, at netop en byvandring i børnehøjde lyder sjov, sker det som sagt igen den 8. august med start fra Slagelse Museum klokken 13.00. Tilmelding er nødvendig.