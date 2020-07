Se billedserie Tidligere omsorgsassistent på Andersvænge, Kirsten Rosenkilde (t.h.), er i gang med søndagens rundvisning på den gamle åndssvageanstalt. Foto: Kim Rasmussen

Museet der husker, hvad vi helst vil glemme er et besøg værd

Slagelse - 27. juli 2020

Slagelse: Hvordan fremtidens tilbageblik på nutiden bliver, er umuligt at spå om. Måske er der blinde vinkler, som vi, der lever her og nu, ikke kan se? Det tyder i hvert fald på at have været tilfældet i forhold til de åndsvages historie i Danmark.

Et besøg på Dansk Forsorgshistorisk Museum, der fortæller historien om den danske åndssvageforsorg er ikke for sarte sjæle, og det kan være svært at forstå, at det, der er i nutidens øjne virker horribelt, engang var normalt.

Museet er indrettet i det tidligere centralkøkken og centralvaskeri på Andersvænge på Rosenkildevej 59 i Slagelse, og museet er fyldt med effekter, der fortæller om en dramatisk tilgang til mennesker med udviklingshæmning.

- Det er min historie, fortæller Kirsten Rosenkilde. Hun peger på en planche, hvor fortællingen om Knuds besøg hos tandlægen bliver beskrevet. Et besøg, hvor Knud, der ikke vil åbne munden, bliver slået på sine kæber, så han skriger. Tandlægen får hurtigt lirket et værktøj ind i munden på Knud, så han ikke længere kan lukke munden. Da han forsøger at sparke, bliver hans ben spændt fast, og mens Kirsten, som en del af hendes arbejde som omsorgsassistent, holder Knuds hovedet, bliver hans tand trukket ud som planlagt. Og først da det hele er overstået, begynder den bedøvende medicin i øvrigt at virke på Knud.

Kirsten Rosenkilde kom som ung plejeelev i 60´erne til Andersvænge fra institutionen Lillemosegård i København. I over 40 år har hun arbejdet som omsorgsassistent på stedet, hvor der i perioder har boet op til 700 patienter eller åndssvage, som det hed i tidens ånd.

I dag laver hun rundvisninger som en del af hendes frivillige engagement i museet, der er blevet en realitet takket være en af hendes mangeårige kollegaer på stedet, Erling Kristensen.

En mand, der havde hjertet på det rigtige sted, og som lovede flere af de mennesker, han mødte på sin vej via sit arbejde, at han ville sørge for at dokumentere deres liv og levned for eftertiden.

Støt og roligt samlede han sammen af ting og sager, der først efter hans død i 2010 blev samlet til et reelt museum.

- Formålet med museet er at forhindre fortiden i at komme igen, lyder det fra Kirsten Rosenkilde, mens hun viser rundt i silende regnvejr på området omkring Andersvænge. Dengang lå den gamle åndssvageanstalt, der i dag er en del af Slagelse, langt ude på landet.

- Det var mandsafdelingen, hvor de med kørestol boede nederst, drengene på 1. sal og mændene på 2. sal, fortæller Kirsten Rosenkilde, mens hun peger på en bygning, der i dag fungerer som lejligheder som en integreret del af Specialcenter Slagelse.

Kirsten Rosenkilde fik et chok over den hårdhændede behandling, som de åndsvage blev udsat for, men som ung elev gjorde man, som der blev sagt.

- Mange blev spændt fast eller bundet til søjler og senge, og så sad de dér hele dagen, mens der var en radio, der spillede i et hjørne, fortæller Kirsten Rosenkilde.

Heldigvis oplevede hun i sin tid som omsorgsassistent, at forholdene blev bedre og bedre, og med normaliseringsprincippet opfundet af N.E. Bank Mikkelsen gik de åndsvage lysere tider i møde.

Dansk Forsorgshistorisk Museum har til og med den 16. august rundvisninger på søndage på Andersvængeområdet med efterfølgende besøg på museet.

Og ellers er der åbent på museet torsdage mellem klokken 10-14 og på søndage klokken 13-15.