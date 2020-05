Når Slagelse Museum slår dørene op i morgen, bliver det med færre besøgende end før coronavirus. Her vil man maksimalt tillade grupper á ti personer at besøge museet ad gangen. Også Vikingeborgen Trelleborg ser frem imod en genåbning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Museer med meget at se til: - Nu er vi klar til at slå dørene op

Allerede fra i morgen kan gæster igen besøge Slagelse Museum, mens Interesserede i vikingetiden må vente til på torsdag, den 28. maj. Her genåbner Vikingeborgen Trelleborg ligeledes. Begge steder har dog haft travlt med at sikre forholdene.

Festivaler og ferierejser er i øjeblikket aflyst som følge af coronavirus. Men snart kan de lune forårs- og sommerdage i stedet fyldes ud med besøg på det lokale museum.

I en pressemeddelelse annoncerer Museum Vestsjælland, at samtlige afdelinger genåbner i morgen, den 26. maj. Det gælder blandt andet Slagelse Museum på Bredegade i Slagelse, mens Vikingeborgen Trelleborg, der hører under Nationalmuseet, genåbner den 28. maj.

For begge steder gælder det, at genåbningen vil ske med stort fokus på blandt andet afstand og afspritning. Begge dele skal begrænse risikoen for smitte med coronavirus.

- Vi har haft travlt med at klargøre en sikker genåbning for både personale og gæster. Men nu er vi klar til at slå dørene op til de mange museumsafdelinger i Midt- og Vestsjælland, fortæller direktør i Museum Vestsjælland, Eskil Vagn Olsen, som kalder genåbningen for »en festdag«:

- Museumshusene med udstillinger, aktiviteter, butikker, gårdrum og haver er jo netop skabt for at blive brugt, forklarer han.

Ti timers forhandlinger

Landets museer har været lukkede siden den 16. marts, efter en voldsom stigning i antallet af coronasmittede i Danmark fik regeringen til at lukke landet ned.

Allerede under et pressemøde den 11. marts varslede landets statsminister Mette Frederiksen (S) de første nedlukninger.

Men sent onsdag aften blev Folketingets partier enige om at udvide genåbningens fase 2. Efter mere end ti timers forhandlinger, stod det derfor klart, at både museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier, zoologiske haver og botaniske anlæg får lov til at åbne straks.

For at genåbningen sker sikkert og ikke får antallet af coronasmittede til at stige, har Kulturministeriet imidlertid fremlagt en række retningslinjer, som museerne skal følge.

»Vi skal kunne åbne sikkert, når vi åbner«

For eksempel skal kontaktflader hyppigt rengøres, ligesom vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt for både ansatte og gæster. Og så skal såkaldte »adfærdsregulerende indretninger« sikre, at det anbefalede afstandskrav på én meter overholdes.

På Vikingeborgen Trelleborg møder ansatte derfor ind i dag, mandag, for at få de sidste ting på plads inden genåbningen.

Museumschef og leder af Trelleborg, Anne-Christine Frank Larsen, regner således med, at museet først slår dørene op på torsdag, den 28. maj. Det sker, selv om man i princippet kunne have åbnet allerede før weekenden.

- Vi skal kunne åbne sikkert, når vi åbner. Og derfor skal de sidste ting på plads. Men vi står parat som væddeløbsheste, der har ventet i to måneder på at komme ud over stepperne. Vi har allerede indkøbt alt lige fra håndsprit til markeringer, forklarer museumschefen.

Følger vejledninger

Når Museum Vestsjælland - og herunder Slagelse Museum - slår dørene op allerede i morgen, vil man forsøge at holde antallet af gæster nede med krav om billetbestilling. Gæster kan altså ikke blot møde op ved museet, hvis de vil være sikre på at komme ind, oplyses det.

For at undgå større forsamlinger vil Museum Vestsjælland nemlig kun tillade besøg af maksimalt ti personer ad gangen.

Samtidig vil der ved indgangen til museerne - blandt andet i Slagelse - være opsat håndsprit, ligesom der vil være afstandsmålere på gulvene og afskærmning ved kassen, skriver Museum Vestsjælland i en pressemeddelelse.

- Derudover følger vi de vejledninger, myndighederne udmelder for åbning af museer, understreges det.