Mus lukkede fælleskøkken: Leverer mad til flere plejecentre

- Det førte til, at vi med det samme lukkede køkkenet ned, oplyser leder af Madservice Skovvang Katja Nymann.

Hun fortæller samtidig, at lukningen ikke fik konsekvenser for leveringen af mad til de plejecentre, der får mad fra stedet. Det drejer sig udover Skovvang om plejecentret i Kirke Stillinge, Lützensvej i Korsør, Møllebakken i Boeslunde, Smedegade i Slagelse, Skælskør Plejecenter og Quistgården i Korsør.

- Vi flyttede produktionen til det andet køkken, som bruges til at lave mad til andre ældre. Det betød, at vi måtte lave mad i to skift, men alle har fået leveret deres mad, fortæller Katja Nymann.