Apoteker Peder Harboe på Korsør Apotek melder udsolgt af mundbind. Det viste her, havde han selv med på en nylig rejse til Asien, men kun for at bruge det mod aske i tilfælde af vulkanudbrud. Foto: Helge Wedel

Mundbind og håndsprit udsolgt på apoteket

Allerede i starten af denne uge måtte Korsør Apotek melde udsolgt af mundbind, der koster ti kroner stykket. Det er altså ikke muligt at købe mundbind på det lokale apotek, efter det første danske tilfælde af coronasmitte i går torsdag blev konstateret hos en TV2-medarbejder med bopæl på Sjælland. Han fik det dårligt på sit arbejde onsdag efter at have været på skiferie i det nordlige Italien, hvor flere byer er isoleret som følge af smitten.

