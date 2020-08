I øjeblikket må butiksindehaver af Augusta i Slagelse, Maja Lundberg Rasmussen, nøjes med at vise et billede af sin mest eftertragtede vare. Det tog nemlig kun et par dage, før mundbind i stof blev udsolgt fra butikken, efter det lørdag formiddag blev meldt ud af statsminister Mette Frederiksen (S), at mundbind bliver et krav i den kollektive trafik i hele landet fra den 22. august. Foto: Fleur Sativa

Mundbind i stof sælger stort: Stilbevidst - men mindre sikkert

Tøjforretningen Augusta i Slagelse oplever stor efterspørgsel på mundbind i stof til at beskytte mod coronavirus. Det skyldes, at det kan genbruges, siger butikschef. Og så kommer mundbindet i forskellige farver og mønstre, så det kan matche ens påklædning. Styrelse lover dog ikke for beskyttelsesgraden.

Slagelse - 18. august 2020 kl. 10:46 Af Fleur Sativa

Når de to elastikker føres om bag ørerne, kan man hurtigt komme til at ligne en kirurg fra et af landets hospitaler. Men mundbind behøver slet ikke at ligne dem, man ser på operationsstuen.

I Slagelse bliver mundbind i stof i øjeblikket revet ned fra hylderne i tøjforretningen Augusta. De kan vaskes, genbruges - og så kommer de i mange farver og mønstre.

Noget, der er populært blandt både unge og voksne, siger butiksindehaver Maja Lundberg Rasmussen.

- Lige nu har vi totalt udsolgt, men de kommer igen sidst på ugen, forklarer hun, da Sjællandske besøger butikken på Nytorv, der normalt sælger mærketøj til kvinder, men i øjeblikket også har de blå engangsmundbind til salg.

- Vi havde en masse stofmasker på lager, men de blev udsolgt på to dage. Så nu har vi suppleret med dem her, forklarer Maja Lundberg Rasmussen.

Krav om mundbind På et pressemøde lørdag formiddag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) nemlig, at det fra den 22. august bliver obligatorisk at bære mundbind eller visir i den kollektive transport.

Kravet gælder i hele landet, døgnet rundt og for hele den kollektive trafik inklusiv færger, fjernbusser, flextrafik og taxi samt på både bus-, metro-, letbane- og togstationer.

- Smitten med corona breder sig. Det ser vi i mange andre lande og desværre også herhjemme. Den udvikling, der er i gang, kræver handling, sagde statsministeren under pressemødet.

- Hvis et lille mundbind kan skærme os mod en stor smittestigning, er det godt givet ud for hver enkelt af os, lød det uddybende. Artiklen fortsætter efter billedet...

Butikken Augusta fik udsolgt sit lager af stofmundbind på to dage efter statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde lørdag formiddag. Nu er der bestilt flere. Foto: Fleur Sativa



Ifølge Mette Frederiksen kan der senere komme yderligere krav om at bruge mundbind andre steder i samfundet, hvor der er mange mennesker samlet. For eksempel i landets supermarkeder eller ved kontakt med sundhedsvæsenet.

Modebevidst alternativ Butiksindehaveren af Augusta i Slagelse mener derfor, at vi ser ind i en tid, hvor det vil være vigtigt for den enkelte dansker at have forskellige mundbind at vælge imellem - og det må gerne se godt ud, forklarer hun.

"Man ser også firmaer, der nu begynder at producere deres egne mundbind, som for eksempel passer i mønstret til de kjoler, de samtidig sælger."

- Maja Lundberg Rasmussen, butiksindehaver, Augusta - Maja Lundberg Rasmussen, butiksindehaver, Augusta - Man ser også firmaer, der nu begynder at producere deres egne mundbind, som for eksempel passer i mønstret til de kjoler, de samtidig sælger, fortæller Maja Lundberg Rasmussen.

Men foruden at de ser smartere ud end de blå engangsmundbind, er der andre fordele ved at vælge et stofmundbind, mener hun.

- De (stofmundbind, red.) er mere behagelige at have på. Og derfor er de særligt gode til dem, der rejser med offentlig transport hver dag, forklarer Maja Lundberg Rasmussen og peger på, at stofmundbind samtidig er billigere at bruge end engangsmundbind.

Billigere i længden Et stofmundbind sælges i tøjbutikken Augusta for 30 kroner stykket, mens man til sammenligning kan købe en pakke med 50 engangsmundbind for cirka 300 kroner på apoteket. Det svarer til seks kroner stykket.

Supermarkeds-kæderne Coop og Salling Group lover dog efter statsministerens pressemøde mundbind til en stykpris på tre kroner.

- Men de her (stofmundbindene, red.) skal bare vaskes på 60 grader, og så kan de bruges igen og igen, siger Maja Lundberg Rasmussen og peger på, at de dermed også er »mere miljørigtige«. Artiklen fortsætter efter billedet...

I stofmundbindene er der en lomme, hvori man kan lægge de kirurgiske blå engangsmundbind, forklarer Maja Lundberg Rasmussen. Noget, som butikken i Slagelse også har på lager grundet den store efterspørgsel. Foto: Fleur Sativa



De smartere stofmundbind er syet i tre lag med en lomme indeni, hvor man kan vedlægge et engangsmundbind for ekstra beskyttelse. De skal vaskes på 60 grader efter hver brug og må ifølge Maja Lundberg Rasmussen højst bruges fire timer ad gangen.

- Så hvis man for eksempel skal rejse med bus eller tog, er det en god idé at have to med. På den måde man kan bruge ét på vej ud og et nyt på vej hjem, forklarer butiksindehaveren.

Bedre end ingenting Uanset, hvor godt stofmundbindene sælges, er de kirurgiske engangsmundbind dog at foretrække, oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside. Stofmundbind »kan til nøds bruges«, da engangsmundbind »kan blive dyrt i længden« og »kan være svære at skaffe«, lyder det fra styrelsen.

Er man i en risikogruppe, eller har man symptomer på coronavirus, anbefaler styrelsen dog altid, at man bruger såkaldt »CE-mærkede« engangsmundbind.

"(...) hvis alle følger vores anbefalinger om mundbind, kan det bidrage til at holde epidemien nede."

- Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen - Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen Stofmundbind - uanset om man køber dem eller laver dem selv - er nemlig ikke underlagt de samme kvalitetsstandarder, oplyser Sundhedsstyrelsen, der derfor »ikke kan give en sikkerhed for beskyttelsesgraden«:

- Derfor er det også vigtigt at sige, at den største gevinst ved brug af stofmundbind er, at du beskytter andre mod COVID-19, hvis du skulle være smittet, og at andre beskytter dig, hvis de er smittede, siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der dog alligevel hilser stofmundbindene velkommen som værnemiddel.

Særligt, hvis det mere modebevidste alternativ kan få endnu flere danskere til at bære et mundbind.

- Et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind, og hvis alle følger vores anbefalinger om mundbind, kan det bidrage til at holde epidemien nede, slår han fast.

FAKTA Vælger man et stofmundbind, skal man være opmærksom på, at mundbind af eksempelvis bomuldsstof har en lav bakteriefiltreringseffekt. Der er med andre ord højere risiko for, at mikroorganismer kan trænge igennem.

Stofmundbind er derfor mindre effektive end de CE-mærkede (certificerede) kirurgiske mundbind, man kan købe. Ved CE-mærkede mundbind er beskyttelsesgraden nemlig dokumenteret.

Er man i øget risiko, eller har man symptomer og er på vej til test, bør man altid anvende et CE-mærket mundbind.

Stofmundbindet skal som udgangspunkt bestå af tre lag tætvævet stof (f.eks. bomuld).

Det skal være forsynet med elastikker til at sætte om ørerne, og det skal kunne sidde tæt til ansigtet, så det dækker både næse og mund.

Mundbindet skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader. Det skal vaskes en gang om dagen eller hyppigere, hvis det bliver beskidt eller fugtigt.

Man bør altid have flere mundbind at skifte med. Nyvaskede mundbind skal lægges i en lukket pose, hvis man f.eks. skal have dem med i tasken.

Efter brug skal stofmundbindet smides direkte til vask eller opbevares i en lukket pose, indtil det kan blive vasket.

Alle slags mundbind er personlige og må ikke deles med andre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen