Falck har stået for opgaven med at lære øboere op i kunsten at pode. Det er ligeledes dem, der leverer testmateriale og værnemidler til de nye test-steder.

Mulighed for test på øerne

En tur til fastlandet er ikke længere nødvendig for at blive testet for covid-19. Fremover er der mulighed for hurtigtest på både Agersø og Omø.

Slagelse - 29. april 2021 kl. 18:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Ø-udvalget har i samarbejde med blandt andet Slagelse Kommune gjort det muligt fremover at få foretaget en hurtigtest på begge øer.

På Agersø gælder det fremover på tirsdage og torsdage i tidsrummet mellem klokken 16-18, og på lørdage fra klokken 10-12. På Omø bliver det i stedet på mandage, onsdage og fredage, at det bliver muligt at blive testet uden at forlade Omø. Alle tre nævnte dage bliver det i tidsrummet klokken 16-18.

På Agersø kommer hurtigtesten til at foregå på Møllevej 10b, og på Omø på Langeklinten 22. Testningen sker i samarbejde med både Regions Sjælland og Falck

- Øboernes initiativ og engagement for at få etableret testfaciliteter ude på øerne, viser, hvor langt vi kan komme med samarbejde og med at inddrage borgere i nærområderne. Det har gjort, at det fra nu af er muligt at blive hurtigtestet på vores småøer her i regionen. Tidligere skulle de til fastlandet for at blive testet. Det behøver de ikke længere, siger Heino Knudsen, regionrådsformand, Region Sjælland.

Udover Agersø og Omø, vil også beboere på Sejerø, Femø, Orø og Fejø ikke længere behøve en tur til fastlandet for at blive testet.

På Agersø glæder formand for ø-udvalget, Anne Bjergvang, sig også over muligheden.

- Det er med stor glæde, at vi i ø-udvalget har set, at Slagelse Kommunes forvaltning med stor dygtighed har båret sagen videre til regionen og Falck. Det bliver en lettelse, for øboerne at opnå coronapas - også for turisterne, så de kan blive testet på øerne inden for eksempel et restaurationsbesøg på øerne, siger Anne Bjergvang.

- Jeg er overvældet over det engagement, der er udvist fra øernes beboere, og jeg er glad for, at vi kan være med til at få stablet testfaciliteter på benene så hurtigt, siger Jakob Wohlgemuth, regionsdirektør i Falck.