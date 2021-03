Se billedserie Det er svært at sætte tid på, hvor lang tid oprensningen af den lange og forurenede grøft med udløb til Korsør Nor tager. I baggrunden ses brandskolen, hvorfra giften PFOS fra brandskum er løbet ud siden slutningen af 1970erne. Dronefoto: Thomas Olsen

Mudderjob i dagevis for at fjerne PFOS-gift

Det kommer til at tage flere dage at fjerne mudder fra grøft stærkt forurenet med PFOS fra brandskolen. Formand for kogræsserforening vil have sin krop undersøgt for indhold af PFOS.

Slagelse - 23. marts 2021 kl. 06:59 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det både lugter og er kulsort, sådan er det med slam. 65-årige Peder Meyer med næsten 25 års erfaring hos Sydvestsjællands Kloakservice sætter ord på det arbejde, han sammen med en kollega, en stor slamsuger og en gravemaskine fra kommunens entreprenørservice indledte mandag morgen. Opgaven er at fjerne slam og mudder fra grøften med et gigantisk indhold af 6.100.000 nanogram PFOS pr. liter. I grøftens vand er PFOS-indholdet målt til 9000 nanogram pr. liter. Giften er optaget i oksekød fra kvier udsat af Korsør kogræsser og naturplejeforening efter blot to en halv måneds ophold på engen ved grøften i så store mængder, at Fødevarestyrelsen i fredags erklærede, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise kødet, hvorfor det skal smides ud.

