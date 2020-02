Motorvej spærret efter alvorlig ulykke: Mand fløjet på hospitalet

Der er fredag formiddag sket en alvorlig trafikulykke på Vestmotorvejen mellem Slagelse og Vemmelev i retning mod Vest.

Derfor er motorvejen spærret på dette stykke.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Her frem går det også, at der er omkørsel via 40A via Slagelse Landevej og på igen via 40B. Samtidig beder politiet om, at bilister respekter anvisningerne.

Politiet fik meldingen klokken 10.29 oplyser vagtchefen til sn.dk.

Ulykken skete, da en bil påkørte en skiltevogn.

- En mand, som befandt sig i nærheden af skiltevognen i forbindelse med arbejde på stedet, er blevet fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Føreren af bilen er kørt med ambulance til Slagelse Sygehus, siger vagtchefen til sn.dk

Vagtchefen har endnu ikke overblik over, hvor alvorligt de to personer er kommet til skade.

Der er tilkaldt en bilinspektør.

Ulykke skaber massiv kødannelse både på motorvejen og på vejen omkring.