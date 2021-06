Erhvervsmuligheder ved Stigsnæs Havn får byråd til at stoppe planerne om motorsportscenter.

Send til din ven. X Artiklen: Motorsportscenter stemt ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motorsportscenter stemt ned

Kun DF stemte imod at stoppe arbejde med motorsportscenter på Stigsnæs. Borgmester satser på hurtig afklaring omkring havn, og bliver det ikke til noget, vil planer kunne tages op igen.

Slagelse - 01. juni 2021 kl. 09:50 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Som ventet vedtog byrådet på sit møde mandag at indstille det videre arbejde med at lave et motorsportscenter på Stigsnæs.

Det skyldes som tidligere nævnt, at kommunen vil undersøge de erhvervsmæssige muligheder omkring Stigsnæs Havn. Det betyder, at der bliver behov for at anvende det område ved det nedlagte kraftværk, som var udset til at skulle huse centret.

Kun de tre medlemmer af Dansk Folkeparti stemte imod. Det skete blandt andet efter et længere indlæg fra Henrik Brodersen, DF, der har været ophavsmand til projektet med at samle motorsport på stedet.

Han ærgrede sig meget over det spildte arbejde fra de mange frivillige.

- Man fejer benene væk under dem, som vi ellers står og hylder i skåltaler. De har end ikke fået lejlighed til på noget tidspunkt at præsentere projektet. I har mistet meget tillid på det her og I vil komme til at høre for det, lød det blandt andet fra Brodersen til de øvrige byrådsmedlemmer.

Støtte fra Blak Han fik lidt uventet en vis støtte fra Helle Blak (udenfor partierne), der foreslog, at man istedet sørgede for, at motorsportscentret blev lagt et andet sted.

- En kommune af Slagelses størrelse bør have et motorsportscenter, sagde Helle Blak, der fik dette synspunkt med som bemærkning til sagen.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) udtrykte respekt for Henrik Brodersens synspunkt og sagde, at han satsede på en hurtig afklaring omkring havneplanerne.

- Hvis ikke det bliver til noget, er du velkommen til at rejse sagen igen, sagde han til Henrik Brodersen, der dog ikke fik sit ønske opfyldt om at få sat en tidsmæssig bagkant på, hvornår man vil kunne sige, at havneplanerne er afklaret.

Henrik Brodersen mere end antydede, at modviljen mod centret fra borgerlig side hang sammen med, at DF gik i budgetforlig med S sidste gang.

Det fik han dog ingen kommentar til fra Venstres side, selv om han flere gange kiggede insisterende i retning mod Venstres gruppe.

Anne Bjergvang (S) mente, at man burde lave en helt ny lokalplan for Stigsnæs, hvor der blev satset mere på natur og grøn industri.