Formand for Slagelse MX Jesper Rasmussen er dybt skuffet over, at det nu ser ud til, at man skrotter de planer, som han og andre har brugt mange kræfter på i to år.

Motorsportscenter ser ud til at blive droppet

Borgmester ser store muligheder på Stigsnæs Havn efter dialog med ejere. Derfor lægges der nu op til, at byrådet mandag skal vedtage ikke at arbejde videre med mtorsportscenter. Glæde i lokalråd men skuffelse og vrede hos motorsports-formand og byrådsmedlem Henrik Brodersen (DF).

Slagelse - 29. maj 2021 kl. 05:05 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Sat på spidsen så handler det om, at kan vi skaffe 1000 arbejdspladser på Stigsnæs, så skal vi altså ikke arbejde videre med at placere et motorsportscenter der.

Det siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) forud for byrådets møde mandag, hvor byrådet skal beslutte, om der skal arbejdes videre med etablering af motorsportscenter ved Stigsnæs.

Byyrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2019 at undersøge, om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stigsnæs, Såsom motocross, go-cart, speedway med mere.

Efterfølgende besluttede økonomiudvalget i december 2019 på baggrund af dialog med en række interessenter et scenarie for, hvordan de forskellige klubber og foreninger ville kunne blive placeret i et motorsportscenter Stigsnæs.

Dialog med ejere For et par måneder siden blev sagen drøftet igen, og her blev det vedtaget, at borgmester John Dyrby Paulsen skulle undersøge, om der fortsat var erhvervsmuligheder omkring en udvikling ved Stigsnæs Havn, som kunne påvirke motorsportscentret.

Og det er der åbenbart.

På dagsordenen for mødet kan man læse, at »i forbindelse med en genoptaget dialog om Stigsnæs Havn er der på ny potentielle udviklingsmuligheder for området, som betyder, at der i forbindelse med blandt andet nedrivning af værket vil være behov for bagarealet (hvor motorsportscentret skal placeres red.) i minimum en længere periode.«.

Videre står der, at »det skal samtidig i den videre planlægning afgøres om arealet skal indgå i den samlede udvikling af området. På den baggrund anbefales, at der ikke arbejdes videre med planlægning af et motorsportscenter.«

Det fremgår også at sagen, at »administrationen vurderer, at udviklingen af Stigsnæs Havn er af væsentlig betydning for Slagelse Kommune.«

Anbefaler nej til motorsport På den baggrund anbefaler kommunaldirektør Frank Andersen, at byrådet beslutter, at der ikke arbejdes videre med etablering af motorsportscenter ved Stigsnæs.

John Dyrby Paulsen oplyser, at kommunens økonomiudvalg har talt om planerne på baggrund af borgmesterens møder med blandt andre Ørsted, som ejer Stigsnæs Havn.

Hvad disse planer konkret går ud på, kan borgmesteren ikke fortælle nærmere om. Men de er baggrunden for, at der nu lægges op til ikke at arbejde videre med planerne om motorsportscenter. En holdning som der rent faktisk allerede for et par måneder siden var flertal for i økonomiudvalget.

Brodersen: - Helt useriøst Nyheden får ikke uventet en hård medfart fra Henrik Brodersen, DF, der var ophavsmand til ideen om at lave et motorsportscenter på Stigsnæs.

- Det er jo dybt useriøst, at man nu helt vil skrotte de planer, efter at foreningerne i flere år har brugt masser af tid og penge på planerne. Det kan man simpelthen ikke være bekendt, siger Henrik Brodersen.

Han anerkender, at arbejdspladser på Stigsnæs selvfølgelig er et godt argument.

- Hvis de altså kommer. Jeg tror dog, at det er »fugle på taget«. Men i øvrigt mener jeg jo godt, at der kan være plads til begge dele. Og ihvertfald kunne man da sige, at man bare udskyder motorsportscentret og ikke dropper det. Det er en hån mod de mange frivillige, der har arbejdet med det her, siger Henrik Brodersen.

Han mener ikke, at det er realistisk med en stor udvikling af Stigsnæs havn.

- For år tilbage var der muligheder for, at Stigsnæs kunne blive omlastningshavn for store skibe, der kom med last, som så kunne omlades til mindre skibe, men en sådan havn er i mellemtiden blevet bygget i Polen, siger Henrik Brodersen, der også mener, at naboer i området, der har klaget over motorsportscenter-planerne, vil kunne komme til at opleve langt flere gener, hvis havnen igen kommer i fulde omdrejninger.

MX-formand føler sig trådt på Formanden for Slagelse MX Jesper Rasmussen er meget skuffet over, at planerne om at flytte aktiviteter fra banen i Slots Bjergby og fra Glumsø Speadwaycenter til Stigsnæs nu ser ud til at blive droppet.

- Rent ud sagt, så føler jeg, at politikerne træder på os, efter at vi nu har brugt to år på at få tegnet de her planer. Kun Henrik Brodersen fortjener ros for hele vejen igennem at have holdt ved, siger Jesper Rasmussen.

Han har selv arbejdet 21 år på Stigsnæsværket, og han har ikke den store tiltro til, at der vil kunne ske en udvikling med mange arbejdspladser i området.

- Vi har jo i dag ingen udvidelsesmuligheder hverken i Slots Bjergby eller i Glumsø. Når vi holder internationale stævner, må vi have dispensationer, fordi der ikke er nok plads rundt om banerne til redningskøretøjer, så vi havde da set frem mod at få en ny bane. Og jeg mener godt, at den kunne indplaceres, selv om der også skal være erhverv på Stigsnæs, mener Jesper Rasmussen.

Han har i sin formandstid på banen i Slots Bjergby stået bag 10 VM-afdelinger.

- Ved disse lejligheder er der ikke grænser for, hvor meget skiftende politikere roser os for en stor frivillig indsats. Men nu træder de istedet på det store arbejde, som vi har lagt i baneprojektet, siger Jesper Rasmussen.

Tilfreds Grunnet Der er derimod ikke iventet glæde hos Iver Grunnet, formand for Stigsnæs-Magleby Lokalråd, over udsigten til at centret droppes.

- Det er jo det vi har kæmpet for, og vi fik da her i pinsen bekræftet, hvor meget et sådant center vil kunne larme, da der var motorløb på området. Det kunne høres meget tydeligt også i Skælskør, så jeg håber da, at politikerne følger indstillingen fra kommunaldirektøren, siger Iver Grunnet, der håber på, at der istedet kan etableres en form for grønt erhverv i området.

Han mener ikke, at aktiviteter i forbindelse med havnen kan forstyrre beboerne endnu mere, end et motorsportscenter ville kunne.

- Der er jo skrappere regler end tidligere om støj og forurening, siger Iver Grunnet.