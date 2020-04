Artiklen: Motorcyklist dræbt: 71-årig idømt dagbøder for uagtsomt manddrab

Motorcyklist dræbt: 71-årig idømt dagbøder for uagtsomt manddrab

»Under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerhed« var bilisten ifølge Retten i Næstved skyld i, at kollisionen fandt sted. Han blev onsdag formiddag dømt for uagtsomt manddrab efter straffelovens paragraf 241 samt uagtsom, betydelig legemsbeskadigelse efter paragraf 249.

Manden fik desuden frakendt retten til at føre et motordrevet køretøj, der kræver kørekort, betinget.

Svingede uden at se sig for

Han blev således dømt for at forvolde den mandlige motorcyklists død, ligesom han var årsag til, at den 33-årige, kvindelige passager pådrog sig læsioner på lever, binyre og milten, der efterfølgende måtte fjernes. Hun punkterede samtidig en lunge, ligesom hun fik alvorlige brud i bryst- og nakkeregionen.