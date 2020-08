Se billedserie Sådan. Alex Porsing på vej hen over lastbilerne. Han landede blødt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Motor-luftakrobat overlevede

Slagelse - 09. august 2020 kl. 16:21 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Highway to hell« drønede i højttalerne, mens »Danmark har Talent«-vinder Alex Porsing så småt begyndte at dreje gashåndtaget på sin motocross-maskine i Cirkusland lørdag eftermiddag.

Fem af Cirkus Arenas lastbiler var linet op foran det bløde underlag, som han, forhåbentlig, ville lande i efter at have forceret lastbilerne. Ikke bare sådan ved lige at hoppe hen over dem på motorcyklen men ved at lave et såkaldt backflip på vejen - en saltomortale, hvilket betød, at han oppe i luften over lastbilerne ikke ville have mulighed for at se det sted, han skulle lande.

Markedsplads-stemningen var intakt, da stort publikum var samlet for at overvære rekordforsøget, som hovedpersonen varmede op til ved at tage et par »nemme« ture hen over lastbilerne. Sådan nogle med ansigtet rettet fremad hele vejen, men med lejlighed til at vise, at maskinen ikke kom ud af kurs, selv om Alex Porsing på et tidspunkt slap styret.

Nu var det så blevet alvor. Musikken holdt pause og backflip-rekordforsøget blev behørigt introduceret, Alex Porsing gav gas og værsgo': Med lastbilerne under sig backflippede Alex elegant over dem og landede perfekt med behørige klapsalver som belønning.

Cirkusland havde på forhånd reklameret for stuntet som et forsøg på at slå verdensrekorden. Den havde Robert Craig Knievel alias Evel Knievel. For år tilbage hoppede han over 13 lastbiler, men han gjorde det forlæns. Det hed sig, at Alex Porsing ville slå hans rekord ved at forcerede 13 lastbiler med backflip, men sådan gik det ikke.

Forklaringen lød, at forholdene på stedet alligevel ikke var til det, så vore dages stuntman endte med at springe hen over de fem lastbiler, og dermed satte han sin egen verdensrekord.

- Der er ingen, der har backflippet over så meget som én lastbil tidligere, fortalte Alex Porsing, lige før han fik meget travlt med at skrive autografer og blive fotograferet sammen med drenge og piger, der stod i en lang kø for at komme tæt på vovehalsen.

På spørgsmålet, hvad det betyder for ham at have gennemført stuntet, svarede han:

- Det var da en sjov følelse, hvor adrenalinen pumpede.