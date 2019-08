Motocross-maskiner hører slet ikke til i bybilledet, men på dertil indrettede baner, som på billedet her. Arkivfoto Foto: Bjørn Armbjørn

Motocross-maskiner skabte panik på Schweizerpladsen

Slagelse - 05. august 2019 kl. 12:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse: Borgere på aftentur på Schweizerpladsen måtte gribe ind, da to unge mænd søndag aften kørte om kap på motocross-maskiner midt på gågaden.

- Vi får en anmeldelse klokken 18.12 om, at to unge mænd har kørt om kap på gågaden på motocross-maskiner og i den forbindelse har ramt et barn. Barnet kom heldigvis ikke til skade, fortæller Kent Edvardsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Efter at have ramt barnet forsatte de to mænd deres kørsel hen ad gågaden. Men kort tid efter vendte de tilbage, og denne gang forsøgte nogle borgere at stoppe dem.

- Da de forsøger at stoppe de to på motorcyklerne, bliver en af de gående påkørt. Vedkommende kommer heldigvis heller ikke til skade. Men de to mænd nægter at standse, og de uddeler nogle slag til de borgere, som har taget fat i dem. Og de når desværre at slippe væk, inden vi når frem, siger Kent Edvardsen.

Politiet leder stadig efter de to mænd, som kan se frem til en længere liste af sigtelser. Udover at have påkørt to mennesker og have udøvet vold er det heller ikke lovligt at føre en motocross-maskine udenfor en lukket bane, når den ikke er registreret til det.

- De to maskiner havde ingen nummerplader, så de har næppe tilladelse til at køre udenfor en bane. Så dem vil vi rigtig gerne have fat, i og folk må meget gerne kontakte os, hvis de har oplysninger i sagen, lyder opfordringen fra Kent Edvardsen.

Samme melding kommer fra lokalpolitiet i Slagelse mandag formiddag:

- Vi efterforsker stadig sagen og mangler endnu at tale med en del vidner til episoden - ligesom vi skal gennemse videoovervågning fra Schweizerpladsen, oplyser Joy Hansen fra lokalpolitiet i Slagelse. Politiet kan kontaktes på telefon 114.