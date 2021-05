Artiklen: Motionister udsætter sig for fare: Nu indføres skrappere regler for færdsel ved kaserne

Motionister udsætter sig for fare: Nu indføres skrappere regler for færdsel ved kaserne

Gardehusarregimentet har set sig nødsaget til at indskærpe reglerne for civiles færdsel på øvelsesplads.

- Beslutningen er et resultat af, at vi den seneste tid har oplevet en række uhensigtsmæssige situationer, hvoraf nogle er i direkte strid med loven. Der er eksempler på dumping af affald, tyveri, krybskytteri og ulovligt fiskeri, skriver presseofficer ved Gardehusarregimentet, Patrick Kjellerup, i en pressemeddelelse.

Derudover ønsker kasernen at minimere risikoen for alvorlige ulykker, hvor civile eller soldater kommer alvorligt til skade.

- Vi ser desværre en tendens til, at motionister i højere grad udsætter sig selv for fare rundt omkring i landets øvelsesterræner. Motionister og pansrede køretøjer kan potentielt være en farlig kombination, bemærker presseofficeren.

Det er muligt at gå ind på www.forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/ og kontrollere, hvornår det er tilladt at færdes på Antvorskov Øvelsesplads.

- Naturområdet i og omkring øvelsespladsen er et unikt sted, og vi forstår godt, at lokalbefolkningen har interesse i at bruge det til gå,- løbe,- og cykelture. Vi håber derfor, at vi kan hjælpes ad med at passe på naturen og hinanden derude, slutter Patrick Kjellerup.