Motion og mad skal mindske corona-ensomhed på Motalavej

Vær Med!-puljen

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om, at fordele i alt 50 millioner kroner til en indsats imod ensomhed under corona-pandemien.

Pengene skal blandt andet gå til at skabe nye fællesskaber for ensomme unge, voksne og ældre og til at få selvisolerede ud af ensomhed og ind i fællesskaber.

15 millioner tildeles BL- Danmarks Almene Boliger, hvor aftaleteksten blandt andet lyder således:

»Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale foreningsliv, bl.a. baseret på erfaringerne fra Kulturministeriets pulje til kultur og fritidsaktiviteter i udsatte boligområder. Det vil være en betingelse, at BL sikrer, at de lokale indsatser dækker relevante målgrupper med vid bredde, herunder både unge, voksne og ældre og med geografisk spredning.«

I alt 89 boligselskaber har fået midler fra »Vær Med«-puljen til at afhjælpe ensomhed og mistrivsel som følge af corona-pandemien. Bolig Korsør søgte under titlen »Aktivt Fællesskab for ensomme og ældre. Stolegymnastik og fællesspisning«.