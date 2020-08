Motalavej: Ros til politiet som indfører zoneforbud

Det er samme anonyme beboer, som dagen før i avisen havde konstateret, at »politiet bare stod med armene over kors og ikke foretog sig noget«.

- Men det skal de alligevel ha'. De var meget hurtigt fremme og fik effektivt skilt parterne ad. Og efterfølgende stormede de flere lejligheder for at få fat i nogle af dem, der stak af fra stedet, fortæller han.

Sent fredag eftermiddag meddelte politiet så yderligere zoneforbud til to af de personer, der blev anholdt torsdag aften.

En person med et zoneforbud må ikke færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted.

- Vi oplevede i går aftes (torsdag, red.), at der fortsat er stor vilje til at indlade sig i slagsmål og voldelige opgør, og vi oplever i det hele taget, at flere personer optræder utryghedsskabende i området, siger politidirektør Lene Frank.

- På baggrund af torsdagens hændelser har vi besluttet at tage yderligere et redskab i brug. I første omgang har vi identificeret to personer i målgruppen for et zoneforbud, men vi har flere personer i kikkerten.