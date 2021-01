Diyanet, som har forbindelser til ejerkreds i Slagelse, skal forbydes, mener Dansk Folkeparti på Christiansborg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Moskésag giver næring til forslag om forbud: Nu rejses sagen i Folketinget

Slagelse - 11. januar 2021 kl. 12:20

Sagen fra Slagelse vedrørende Slagelse Multikulturel Forenings kulturhus på LAndsgravvej i Slagelse har vakt dønninger på Christiansborg.

Det skyldes ikke mindst, at adressen ikke ejes af foreningen, der har til huse der, men i stedet af fonden Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, som reelt hører under Diyanet, Direktoratet for Religiøse Anliggender i Tyrkiet.

Det er ifølge folketingsmedlem og næstformand i partiet Morten Messerschmidt præsident Erdogans forlængede arm og skal stoppes.

Derfor fremsætter politikeren tirsdag et forslag i folketingssalen om at standse Diyanets aktiviteter på dansk jord, herunder finansiering og betaling af imamer i landet.

- Det er højst bekymrende, at Tyrkiet forsøger at udøve indflydelse i Danmark, og vi må forsvare vores danske værdier. For det er vores love, vores værdier og vores måde at leve på, som er på spil, lyder det fra Morten Messerschmidt, som blandt andet bemærker, at ministeriets indflydelse på moskeer og islams udbredelse her til lands, men også i hele Europa, er beskæmmende.

- Jeg kan godt blive bekymret for, at vi på sigt ender mere ligesom Sverige og Frankrig, hvor retsstaten ikke fungerer i områder med overvejende muslimske befolkningsgrupper. Det gør vi ved at sikre, at fremmede stater, der promoverer en islamisk fortolkning af islam, ikke får yderlige magt i Danmark, siger Morten Messerschmidt, som desuden tidligere har talt dunder til Slagelses lokalpolitikere.

- Der er ingen tvivl om, at det er meget tæt på at være en moské. Uagtet at de selv kalder det for et kulturhus med et bederum. Det skal ikke lovliggøres. Det mener regeringen jo også - selv mange partier på Christiansborg, men det er ikke nået ud i det lokale åbenbart, lød det diplomatisk i Sjællandske i december, hvor han dog også anførte, at politikerne i Slagelse måtte være døve.

