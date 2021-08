Se billedserie 50-årige Mie Rasmussen fra Frølunde, hendes mand og deres to børn på seks og ni år er blandt de familier, der har de største mængder af PFOS i deres blod efter at spist forgiftet kalvekød siden 2015. I aftes fortalte hun direkte i Tv-Avisen og efterfølgende til Sjællandske, hvor forfærdeligt familien har det.

Send til din ven. X Artiklen: Mor til to forgiftede børn: Vi har det forfærdeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mor til to forgiftede børn: Vi har det forfærdeligt

Rapport viser blandt andet, at forureningen af grundvandet er 61.500 gange over grænseværdi. PFOS-forureningen udgør en risiko for Korsør Nor.

Slagelse - 31. august 2021 kl. 06:14 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Læs også: Forgiftede kødspisere sætter deres lid til medicinsk forsøg

- Vi har det forfærdeligt. Vi har svært ved at sove, og tænker hele tiden på, hvad der sker for vores to børn på ni og seks år.

Sådan lød det fra børnenes mod 50-årige Mie Rasmussen fra Frølunde. Sammen med hendes mand er hun en af de lokale familier, der har fået målt det højeste indhold af PFOS, efter de har spist det forgiftede kalvekød siden 2015. Altid har hun købt økologisk og gået meget op i at beskytte børnene mod kemiske stoffer i tøj, legetøj og fødevarer.

- Fordi børnene var små, malede vi det meste kød til fars, så måske er det derfor, at vores tal er så høje, fordi vi og børnene har spist så meget af kødet, fortalte Mie Rasmussen til Sjællandske. Hendes tal er 511, mandens 553, den niårige datter 467 og den seksårige søn er 333. Alle tal er nanogram PFOS per milliliter blod.

Sammen med omkring 85 andre ud af ialt 187 forgiftede borgere deltog hun mandag aften i et orienteringsmøde indkaldt af Holbæk Sygehus.

Besked 6. september Budskabet på mødet var, at der formentlig den 6. september siges ja til at igangsætte et medicinsk forsøg til en pris på omkring en million kroner. Alle forberedelser er gjort. Forsøget skal afklare, om det velkendte præparat colestyramin mod for højt kolesteroltal, kan sænke indholdet af PFOS hos de forgiftede. Svar ventes i foråret 2022. Hvis det virker, vil de omkring 30 PFOS-forgiftede børn også blive inddraget og tilbudt medicinen. Som forsøg er det i første omgang ikke etisk forsvarligt at prøve midlet af på børn.

Mange spørgsmål var der ikke svar på fra lægerne, fordi borgere med så højt PFOS-indhold i blodet aldrig er set før i Danmark, ligesom langtidsvirkningerne heller ikke er kendte. Må man være organdonor? Bloddonor må man ikke være med PFOS i blodet.

Afspærring på vej I mange måneder har små advarselsskilte om at undgå kontakt med vand i Korsør Nor samt fiskeri udgjort eneste advarsel om giftgrøften og strandengen, hvor PFOS-giften via græssende og drikkende kalve endte i de 187 personer - heraf omkring 30 børn. Med andre ord fri adgang for alle til det forurenede område og det fortsat sundhedsskadelige vand i grøften. Nu overvejes det kraftigt at få sat afspærringer op, så man ikke længere kan komme ind i området for at samle blomster, urter, bær eller lade sin hund drikke af det forgiftede vand.

Det oplyste lederen af kommunens miljøafdeling Jan Jørgensen til Sjællandske, da kommunen holdt pressemøde mandag i forbindelse med offentliggørelsen af den længe ventede rapport fra NIRAS om den omfattende PFOS-forurening på og omkring Korsør Brandskole. I rapporten slås det fast, at Korsør Nor er i fare som følge af vand- og jordforureningen med de farlige flourstoffer brugt i brandskum senest i 2001 - altså for tyve år siden. I rapporten står: »Det vurderes, at de konstaterede jord- og grundvandsforureninger kan udgøre en risiko for Korsør Nor samt en risiko i forhold til beskyttet natur, da de påtrufne forureningsforhold er beliggende på områder med naturbeskyttet strandeng.«

Rapporten dokumenterer, at trods kommunens oprensning med slamsuger af grøften, så rummer områdets jord og vand stadig store koncentrationer af PFOS.

Hvad nu? I kolonihaveforeningen er der skuffelse, fordi rapporten ikke skaber afklaring for de fem haver langs brandskolen, hvor der er målt PFOS over grænseværdierne.

Politikernes bord PFOS-sagen er nu på vej til politikernes bord. De skal beslutte, om anbefalingerne fra NIRAS skal følges. Ekspertvirksomheden foreslår at gennemføre supplerende afgrænsende undersøgelser på brandskolen, i kolonihaverne samt i grøfter og dræn med udløb til Korsør Nor for at opnår et bedre overblik over forureningens omfang og styrke. Og ikke mindst herefter at komme med bud på, hvad der kan og bør gøres i forhold til mulig oprensning.

Massiv forurening Der er fundet massiv forurening af grundvandet med PFAS-forbindelser i alle de analyserede vandprøver fra de udførte boringer. De højeste koncentrationer overskrider ifølge rapporten grundvandskvalitetskriteriet med helt op til 61.500 gange.

Civilingeniør og PFOS- ekspert hos NIRAS Søren Dyreborg forklarer, at brandskolen er placeret såkaldt »nedstrøms« fra den nærmeste drikkevandsboring til alment vandværk godt tre kilometer væk i retning mod Boeslunde. Han tilføjer, at brandskolen ligger uden for områder med drikkevandsinteresser, hvorfor den voldsomme grundvandsforurening ikke udgør en risiko for områdets drikkevandsinteresser. Men det forurenede grundvand siver videre ud i Korsør Nor.

Også fra haverne I grundvandsprøver uden for brandskolen i kolonihaverne overskrides Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie med op til 5.840 gange.

I drænvandet fra brandskolen er påvist koncentrationer af PFOS, der overskrider miljøkriteriet for overfladevand med op til 52.308 gange.

Ud i Korsør Nor Der er også påvist forurening med PFOS i det drænvand, som afdræner kolonihaveområdet. Der er i vand fra drænrøret påvist indhold af PFOS, der overskrider miljøkriteriet for overfladevand 600 til 1.108 gange. I en vandprøve udtaget i grøften nedstrøms drænudløbet fra kolonihaverne i retning af Korsør Nor er påvist et indhold af PFOS på 680 ng/l, hvilket overskrider miljøkravet for overfladevand 1.046 gange.

Analyse af vandprøverne udtaget fra Korsør Nor viser indhold af PFOS på mellem 1,1 og 77 ng/l. Dette indhold overskrider det generelle miljøkrav for andet overfladevand på 0,13 ng/l op til 592 gange.

Drikkevand testet Kommunens miljøchef og tidligere vandchef hos SK Forsyning Jan Jørgensen understreger, at alt drikkevand løbende kontrolleres for miljøfarlige stoffer, så hvis det PFOS-holdige grundvand omkring og under brandskolen i løbet af de seneste 20-30 år skulle være lykkedes med at trænge ned til grundvand meget dybt nede og så at sige og meget mod forventning »løbe op ad bakke« i retning mod Boeslunde og vandværket, så ville giften være afsløret i drikkevandsprøverne.

relaterede artikler

Politikere vildledt af egen miljøafdeling i PFOS-sagen 28. august 2021 kl. 06:08

PFOS-sag kulminerer næste uge 27. august 2021 kl. 07:50