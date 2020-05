Flere ansatte har modtaget psykologhjælp, efter en 24-årig mand med et våben stak af fra en retspsykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus sidste år. Men hans egen mor mener ikke, at han nogensinde ville gøre nogen fortræd. Foto: Carsten Lysdal

Mor til flugtfange beskylder vidner for at lyve: - Han er en god dreng

En 24-årig mand mener ikke, at han truede personalet på livet, da han sidste år stak af fra Slagelse Sygehus. Hans mor bakker op om hans uskyld og beskylder i stedet de ansatte for at lyve i retten.

- Min tanke var hele tiden: »Jeg skal gøre det ordentligt, så vi overlever det her«

Sådan fortalte en ansat fra Slagelse Sygehus, da hun i går, mandag, vidnede ved Retten i Næstved.

Her sidder syv mænd mellem 18 og 25 år tiltalt for at have planlagt og udført en fangeflugt fra en af sygehusets retspsykiatriske afdelinger den 19. november 2019.

Under flugten blev der blandt andet truet med våben og affyret skud, som i dag har medført, at flere af de ansatte, der var til stede, har måttet modtage psykologhjælp og sygemelde sig.

De frygtede for deres liv: - Jeg var overbevist om, at hvis jeg ikke gjorde, hvad de sagde, så ville han skyde mig, fortalte blandt andre én af sygeplejerskerne og henviste til sagens hovedperson, en 24-årig mand, som den dag fik fingrene i en gasrevolver isat løsskudspatroner. Den blev leveret i en kage til afdelingen, da en 18-årig »fætter« besøgte den 24-årige.

En god dreng Men ifølge den 24-årige selv truede han aldrig personalet. I stedet fortalte han i retten, at han »på en pæn måde« bad sygeplejerskerne om at lægge deres alarmer. Den ene sygeplejerske gik endda med til, at de skulle ud, har han forklaret.

En uskyld, som hans mor bakker fuldt op om.

"Han er en god dreng. Den bedste."

- mor til 24-årig flugtfange - mor til 24-årig flugtfange Ved Retten i Næstved var hun mødt op mandag, hvor hun over for Sjællandske beskyldte de sygehusansatte for at lyve om forløbet.

- De vil bare have penge ud af det, påstår hun med henvisning til, at de sygehusansatte har rejst krav om erstatning for svie og smerte.

- Han er en god dreng. Den bedste, slår hun fast.

Ifølge den 24-åriges mor, som Sjællandske vælger ikke at bringe navnet på, arbejder han normalt på en kebab-restaurant og »ville aldrig gøre nogen fortræd«.

Benægter banderelation Da den 24-årige flygtede fra den retspsykiatriske afdeling på Slagelse Sygehus sad han ellers varetægtsfængslet i en anden sag om grov vold begået i en frisørsalon i København i september 2018.

En sag, som den 24-årige netop er blevet idømt et års fængsel for, mens sagen om fangeflugten kører.

Til det afviser moderen imidlertid, at han direkte var med til at begå volden.

- Han var der bare og stod og så på nogle andre gøre det, fortæller hun og peger på, at han i den omtalte sag »var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt«.

Hun benægter desuden, at hendes søn er en del af noget bandemiljø, som både politi og anklagemyndighed mener. Det samme nægter den 24-årige selv, der ellers eftersigende skulle have været en ledende figur i grupperingen NNV i København.

Luftkys gennem lokalet Moderen, der fastholder sønnens uskyld, har dog ikke set ham længe, siden han efter fangeflugten blev anholdt i Spanien den 22. januar og senere overgivet til Danmark og her varetægtsfængslet den 28. februar.

Heller ikke under retssagen, som moderen følger, må de to føre samtaler. I stedet bliver der sendt luftkys gennem lokalet.

- Det er ikke retfærdigt. Han er uskyldig, mener moderen.

