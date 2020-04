»Vores små kære skal ikke i krig mod en usynlig fjende«, lyder det fra en ny forældrebevægelse på det sociale medie Facebook. Flere tusinde forældre vælger at trodse regeringens anbefalinger om at sende de mindste ud i samfundet som de første, når daginstitutioner og indskolingsklasser genåbner den 15.april. Foto: Screenshot.

Send til din ven. X Artiklen: Mor til fire beholder sine børn hjemme: - Jeg er bekymret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor til fire beholder sine børn hjemme: - Jeg er bekymret

27-årige Cecilie Lund fra Slagelse har tænkt sig at beholde sine børn hjemme, selv om daginstitutioner og indskolingsklasser genåbner den 15. april. Hun tilhører en risikogruppe og er bekymret for, at børnene vil bringe smitte med hjem.

Slagelse - 12. april 2020 kl. 12:21 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hoste, feber, træthed og vejrtrækningsproblemer. 27-årige Cecilie Lund frygter at udvise alle symptomer og blive alvorligt syg, hvis hun smittes af coronavirus.

Hun lider nemlig af sukkersyge og er dermed særligt udsat. Derfor beholder hun sine fire børn, der er i alderen et til ti år, hjemme.

Også selv om vuggestuer, dagplejer, børnehaver og 0.-5. klasse genåbner den 15. april som en del af den gradvise genåbning af Danmark.

- Jeg er bekymret for, at de bliver smittet, da børn i de aldre ikke forstår, at man skal holde afstand. Og den mindste forstår ikke, at man ikke må tage legetøj i munden, forklarer Cecilie Lund, der foruden sine fire børn bor i Slagelse med sin kæreste, Patrick Guldbrandsen.

Tusindvis trodser anbefalinger Parret er dermed ét ud af flere tusinde forældrepar, der går imod regeringens anbefalinger om at sende de mindste ud i samfundet som de første.

»Vores små kære skal ikke i krig mod en usynlig fjende«, lyder det fra en ny forældrebevægelse på det sociale medie Facebook.

Her har 31.735 på landsplan i skrivende stund tilmeldt sig gruppen »Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19«. En holdning, der også viser sig i Slagelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

27-årige Cecilie Lund fra Slagelse har tænkt

sig at holde sine børn hjemme indtil slutningen

af april. Herfra vil hun vurdere, om det er blevet

mere sikkert. Her ses hun med tre ud af de fire

børn, hun har med kæresten, Patrick Guldbrandsen.

Privatfoto.



På Facebook-gruppen »4200 Slagelse« har 210 forældre i en afstemning tilkendegivet, at de ikke ønsker eller har tænkt sig at sende deres børn i hverken skole eller daginstitution efter den 15. april.

Cecilie Lund fra Slagelse har personligt tænkt sig at holde sine børn hjemme indtil slutningen af april. Herfra vil hun vurdere, om det er blevet mere sikkert.

Burde vente - Jeg synes, at det er lidt vovet at vælge at åbne op for de små, da de jo er små og nogles immunforsvar ikke er det bedste. Og slet ikke, når de er omkring et år eller derunder, forklarer Cecilie Lund, der mener, at regeringen burde vente med at åbne for de mindste.

- De (regeringen, red.) burde vente til start maj og se, hvordan det hele forholder sig, da virussen ikke har været i Danmark længe nok til, at vi rigtigt kender den, uddyber hun som et udtryk for sin egen holdning.

Som led i den gradvise genåbning af Danmark fra 15. april udsendte Sundhedsstyrelsen tirsdag imidlertid deres retningslinjer for genåbningen.

Her fremgår det, at eleverne skal placeres ved borde, så der er to meter mellem dem, og at for mange elever ikke må holde frikvarter på samme tid.

I daginstitutionerne skal alt legetøj blandt andet vaskes minimum to gange om dagen, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer og fire kvadratmeter per barn i børnehaver.

Op til den enkelte Men hvor det tidligere var udmeldt, at børn, der er i risikogrupper eller har familiemedlemmer i risikogrupper, ikke forventes at skulle møde op, er udmeldingen i de udsendte retningslinjer en anden.

Af retningslinjerne for både daginstitutionerne og skoleområdet fremgår det nemlig, at man som udgangspunkt godt kan møde op, selv om man bor i husstand med en person, der er i særlig risiko.

Det samme gælder, hvis én i husstanden har været smittet med COVID-19.

"Man bliver registreret som fraværende i skolen, hvis man ikke dukker op. Beholder man sit barn hjemme, så gælder den fulde undervisningspligt."

- Pernille Rosenkrantz-Theil (S), undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), undervisningsminister Det er ledelsen på den enkelte skole eller institution, der skal gå i dialog med den enkelte forælder til et barn i risikogruppen for at lave »en konkret og individuel vurdering«, lyder styrelsens anbefaling.

Selv om Cecilie Lund er diagnoseret med sukkersyge, forventes det altså, at hun sender sine børn afsted.

Minister: Man vil få fravær Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil de mindste skolebørn få fravær, ligesom forældre selv skal stå for undervisningen af dem, hvis de holder dem hjemme.

- Man bliver registreret som fraværende i skolen, hvis man ikke dukker op. Beholder man sit barn hjemme, så gælder den fulde undervisningspligt. Så skal man som forælder stå for den fulde undervisning selv, slår ministeren fast over for DR.

Men den advarsel skræmmer ikke Cecilie Lund. Fra adressen i Slagelse vil hverdagen derfor fortsætte, som den har gjort, siden coronavirus lukkede store dele af Danmark ned.

Også efter den 15. april. - Hverdagene herhjemme fremadrettet vil se ud med en masse børnelatter og leg i hjemmet samt hjemmeskoling, da den store er ti og hende på fem skal i skole efter sommerferien. Og de to små skal også lære nogle ting, fortæller Cecilie Lund.