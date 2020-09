Seks-årige Ida med sine forældre. Den uhelbredelige kræft i hendes hjerne begyndte som nedsat syn. Lægerne giver hende ingen chancer for at overleve. I næste uge samles der penge ind til Børnecancerfonden med løb i både Korsør og Vemmelev. Privatfoto

Mor til dødsdømte Ida får sat indsamlinger i gang

Hele næste uge er der støtteløb til fordel for Børnecancerfonden sat i værk efter opfordring fra moren til dødsdømte Ida på seks år, der har uhelbredelig kræft.

Slagelse - 25. september 2020 kl. 09:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele næste uge 40 er sat af til at samle penge ind til Børnecancerfonden med blandt andet løb - både i virkeligheden og virtuelt.

Moren til seks-årige Ida, som ifølge kræftlæger vil dø i løbet af de næste 6-12 måneder af den kræft, der har sat sig i hendes hjerne, er tidligere kollega og ven med Kenneth Sommer fra TRIVSEL 24SYV, der året rundt arrangerer en masse løb med start fra hans adresse på Tjørnevænget i Korsør. Idas mor henvendte sig med opfordring til at arrangere løb, der samler penge ind til Børnecancerfonden. Kenneth Sommer kontaktede derfor virksomheden C.Centrum, hvor han køber medaljer til sine løb. Herfra lød et stort ja til at arrangere løb. I Korsør kulminerer det med et et Cannonball løb med plads til max. 100 grundet covid-19 med start og mål hos Kenneth Sommer på Tjørnevænget 32 lørdag den 3. oktober.

Fodboldhold løber med Men allerede torsdag den 1.oktober er der et løb i Vemmelev med start 18.30 fra Vemmelev Skole Skolevej 2. Her løber byens førende fodboldhold i serie 3 med på de fem kilometer, ligesom der også ventes at deltage spillere fra de øvrige rækker samt borgere fra Vemmelev.

- Når vi er tilbage fra løbet, fortætter vi vores træning i halvanden time efter på banerne ved Vemmelev-hallen, siger Michael Hansen fra serie 3-holdet.

Dybt berørt Den seks-årige Idas uhelbredelige kræft har berørt ham dybt, da Ida er lillesøster til hans niece og nevø.

- Det er så tragisk, som noget kan være, når man også selv har børn. Måske når Ida ikke en gang at blive syv år. Det er hårdt at stå på sidelinjen og opleve, når nogen bliver ramt så voldsomt, siger Michael Hansen.

- Vi var slet ikke i tvivl om, at vi ville bakke op om løbet og indsamlingen, siger Michael Hansen. Han tilføjer, at der allerede via solgte billetter er samlet over 25.000 kroner ind til Børnecancerfonden.

Køb billetter Billetter til GØR EN FORSKEL - (Støtteløb) koster 99 kroner, hvoraf de 50 kroner går til Børnecancerfonden. Billetter til både almindelige og virtuelle løb kan købes via denne adresse: https://c-centrum.dk/vare/gorenforskel/