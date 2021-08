Mor stjal penge fra ungdomsforening som kasserer

Samvittigheden over som kasserer for Korsør Ungdoms Brandvæsen gennem mere end halvandet år at have taget penge til sig selv og sin familie fra foråret 2018 til november 2019 har naget en 46-årige kvinde så meget, at hun i maj 2020 endte med selv at kontakte foreningen og oplyse, at hun havde taget penge til sig selv. Ifølge kvinden, som Sjællandske har talt med, havde Korsør Ungdoms Brandvæsen ikke selv opdaget, at der var taget angiveligt over 110.000 kroner fra ungdomsforeningens konto.