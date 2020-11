20-årige Michelle Brauners skulder stak pludseligt voldsomt ud fra kroppen, efter hun i januar løftede sin søn op. Nu har familien fået samlet penge ind til vigtig operation efter lang tids kamp med det danske sundhedsvæsen. Særligt Michelles mor, Lone Brauner (tv.), er rørt til tårer. Foto: Privat

Mor rørt til tårer - nu kan syge Michelle endelig få vigtig operation og sit liv tilbage

20-årige Michelle Brauner lever i et smertehelvede på grund af sjælden diagnose og har ikke råd til at betale for nødvendig operation. Men nu har familien fået indsamlet de penge, der skal til. Det drejer sig om 80.000 kroner, hvoraf 65.000 er samlet ind på bare få dage.

17. november 2020

- En overflod af taknemmelighed. Det er det, som jeg føler.

Lone Brauner må et øjeblik afbryde sig selv, mens hun trækker vejret ned i maven. I den anden ende af røret lyder skrattende lyde og en snøften, før hun fortsætter, hvor hun slap.

- Jeg kan slet ikke tænke på det. Jeg tuder hele tiden, siger hun forklarende efter et lavmælt »undskyld«, da Sjællandske fanger hende over en telefonforbindelse.

Følelserne har Lone Brauner siddende uden på tøjet, da det på bare tre dage er lykkedes at samle cirka 65.000 kroner ind til en operation, der skal give livet tilbage til hendes syge datter, 20-årige Michelle Brauner.

Hun lider af den sjældne og meget smertefulde tilstand »snapping scapula«, hvor hendes skulder stikker voldsomt ud fra kroppen og gør hendes højre arm ubrugelig, ligesom hun blandt andet er tvunget til at sove siddende oprejst. Sådan har det været siden januar.

Nyt håb Men med indsamlingen »Giv Michelle sit liv tilbage uden smerter«, der kører over Facebook, er der i dag nyt håb. De indsamlede penge giver nemlig den 20-årige kvinde fra Slagelse råd til at rejse til Tyrkiet, hvor kirurger står klar til at tilbyde hende nødvendig operation. Artiklen fortsætter efter billedet...

20-årige Michelle Brauner skal opereres i Tyrkiet for tilstanden »snapping scapula«.Foto: Anders Ole Olsen

Da Sjællandske omtalte indsamlingen første gang, havde familien indsamlet cirka 17.000 kroner over en periode på flere måneder. Men efter avisens omtale er donationerne strømmet ind.

- De sidste par dage er det gået helt vildt stærkt. Man føler ikke, at det er muligt at takke nok. Tænk, at så mange mennesker vil hjælpe os, siger Lone Brauner og peger på, at de fleste donationer ligger på alt imellem en enkelt til 100 kroner.

- Der er mange, som ikke har så meget, som alligevel har valgt at overføre et lille beløb. Selv hvis det er deres sidste penge. Og så kan man sige, at 20 kroner ikke lyder af meget. Men 20 kroner her og der, det gør en kæmpe forskel, forklarer hun.

Lettet Lone Brauner er selv på kontanthjælp, og derfor har hun ikke kunnet finde pengene til sin datters operation, der skal betales af egen lomme. Operationen vil koste 80.000 kroner, som det nu er lykkedes at skrabe sammen.

Med udsigten til en operation i Tyrkiet er familien tættere på en løsning, end de føler nogensinde at have været. Det spreder lettelse.

Tilstanden »snapping scapula« er det det danske sundhedssystem nemlig på mange måder slet ikke klædt på til at tage sig af, lyder kritikken fra familien. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle Brauner har i dag mistet tilliden til det danske sundhedssystem. Foto: Anders Ole Olsen

Sjællandske har tidligere beskrevet Michelle Brauners forløb, som familien beskriver som »et svigt«. For gennem næsten et år er Michelle Brauner blevet kastet rundt mellem lægekonsultationer, fysioterapeuter og alverdens behandlinger udført af fagpersoner, der for fleres vedkommende aldrig har hørt om tilstanden.

Nødvendig scanning Den manglende erfaring og viden om »snapping scapula« bekræftes af forsker og overlæge på Bispebjerg Hospital, Michael Rindom Krogsgaard. Ifølge ham kender flere danske læger og fysioterapeuter ikke til tilstanden. Flere har sågar aldrig hørt om den.

"For dem er jeg bare en patient. Et nummer i rækken. Og en udgift."

- Michelle Brauner - Michelle Brauner Således er Bispebjerg Hospital det eneste offentlige hospital i Danmark, der tilbyder patienter med »snapping scapula« en operation. Her møder man hvert år mellem 30 og 40 af denne type patienter, der alle døjer med stærke smerter, men hvoraf højst omkring 15 bliver tilbudt en operation.

Det skyldes ifølge Michael Rindom Krogsgaard, at en MR-scanning skal kunne påvise en form for »knold« eller »udvækst«, som en kirurg kan gå ind og fjerne. Og i Michelle Brauners tilfælde har hun ikke kunnet få foretaget scanningen på grund af stærke smerter.

De gange, hun har forsøgt at lægge sig i scanneren, har hun rejst sig lige så hurtigt igen. Skrigende. Og med tårer ned ad begge kinder. Michelle Brauner kan nemlig på grund af sin tilstand slet ikke ligge på ryggen.

Følgeskader - Men i Tyrkiet havde de specialskinner til folk med slemme skulderskader, og jeg måtte også gerne ligge på siden, så jeg kunne holde det ud, fortæller hun og peger på, at det ikke var en mulighed i mødet med det danske sundhedsvæsen, hvor den eneste løsning ifølge Michelle Brauner var at blive lagt i narkose inden scanningen.

Men heller ikke det kunne hun blive tilbudt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle Brauner føler, at hun først blev lyttet til og taget seriøst, da hun var til kontrol i Tyrkiet. Nu håber hun på en operation måske allerede i december. Privatfoto.

- Det (narkosen, red.) er åbenbart for dyrt. Og så vil man hellere tvinge mig ned at ligge på en hård metalplade, uanset hvor ondt det gør. For dem er jeg bare en patient. Et nummer i rækken. Og en udgift, siger Michelle Brauner, der i dag har mistet tilliden til det danske sundhedsvæsen.

Fordi hun har gået så længe med sin dårlige skulder har hun fået flere følgeskader. Blandt andet nerveskader, der i dag gør hende mere eller mindre følelsesløs i højre arm. Hvis det lykkes at komme tilbage på arbejdsmarkedet, bliver det i et skånejob, har hun fået at vide.

En bedre fremtid - Jeg har fået at vide, at hvis jeg ikke får en operation inden for et år, så vil hele min højre side blive krum. Om to til fem år er hele min højre side ødelagt. Ubrugelig, forklarer Michelle Brauner.

Ifølge forsker og overlæge Michael Rindom Krogsgaard er det normalt for patienter, der lider af snapping scapula, at de »får det bedre, men de bliver aldrig fuldstændig raske« - selv, hvis de bliver opereret, siger han:

"Vi ved, at hun aldrig bliver helt fri for gener. Det er for sent. Men håbet er, at hun kan få en nogenlunde normal fremtid."

- Lone Brauner, mor til Michelle - Lone Brauner, mor til Michelle - Det er en sjælden sygdom, men den er meget invaliderende for dem, der rammes af den. Mange af dem, vi ser, har det rigtig dårligt. De har stærke smerter og svært ved at sove om natten. Og de kan ikke bruge armen, så de er nødt til at få rigtig meget hjælp, forklarer han.

Hjemme i Slagelse håber familien Brauner - og særligt en bekymret mor - dog på, at operationen i Tyrkiet bliver løsningen, som kan give Michelle Brauner sit liv tilbage. Forhåbentlig allerede inden året er omme.

- Vi ved, at hun aldrig bliver helt fri for gener. Det er for sent. Men håbet er, at hun kan få en nogenlunde normal fremtid. En fremtid, hvor hun kan klare sig selv uden for meget støtte. Og hvor jeg som mor kan bekymre mig mindre, fortæller Lone Brauner.

Familien er nu ved at undersøge, hvornår Michelle Brauner kan rejse til Tyrkiet. Måske bliver det allerede i december. Bliver der penge tilovers fra indsamlingen, går de til Danske Hospitalsklovne, fortæller familien til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Lone Brauner er rørt til tårer. Hun håber, at hendes datter, 20-årige Michelle Brauner, snart bliver smertefri. Privatfoto.

SVIGTET AF SUNDHEDSVÆSNET Lørdag den 25. januar løfter 20-årige Michelle Brauner sin søn, hvorefter der lyder et højt smæld. I spejlet opdager hun, at hendes skulder nu stikker voldsomt ud fra kroppen, og et langt forløb i det danske sundhedsvæsen begynder.

Michelle Brauner bliver først henvist til en lang række fysioterapeuter, men ingen ønsker at røre ved hendes skulder. Flere fortæller, at de »aldrig har set noget lignende«.

På dette tidspunkt spiser Michelle Brauner 18 smertestillende piller om dagen og får diagnosen »snapping scapula«.

Men trods hendes tilstand bliver hun først indkaldt til en konsultation torsdag den 5. maj 2022, hvor hun tilbydes Botox som behandling på Neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus - altså to år ude i fremtiden.

Denne indkaldelse rykkes dog, efter Sjællandske første gang skriver om Michelle Brauners skulder den 27. juli.

I august får hun sprøjtet Botox ind i selve musklen på Gentofte Hospital i håb om, at det får musklerne til at slappe af og skulderen til at falde på plads. Men det virker ikke.

En EMG-scanning slår fast, at Michelle Brauners ryg bliver svagere og svagere for hver dag, der går. Men det kræver en MR-scanning, før hun kan tilbydes en operation.

Michelle Brauner kan på grund af meget stærke smerter imidlertid ikke ligge i MR-scanneren, og derfor er det ikke muligt at tilbyde hende den nødvendige operation, som kun udføres på ét offentligt hospital i landet.

Den 20-årige kvinde foreslår selv, at hun er villig til at blive lagt i narkose, så hun kan ligge i scanneren. Dette afvises ifølge Michelle Brauner, som selv peger på, at afvisningen skyldes de økonomiske omkostninger, der er forbundet ved at lægge en patient i narkose.

I Tyrkiet lykkes det dog Michelle Brauner at få foretaget den nødvendige scanning ved hjælp af specialskinner, og fordi hun må ligge på siden i den tid, scanningen foregår.

Det vurderes herefter, at hun vil kunne blive opereret. Men det koster 80.000 kroner, som skal betales af egen lomme. Pengene er i dag samlet ind, men Michelle Brauner føler sig svigtet af det danske sundhedsvæsen.