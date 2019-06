Både moren og faren er fundet skyldige i at have mishandlet deres fire mindreårige børn ved at banke dem gennem flere år, ligesom tre af dem er skubbet ned ad husets trappe. Faren blev frifundet for seksuelle overgreb mod sine to døtre, som moren i stedet for blev dømt for at have fået til at lyve om overgrebene. Foto: Helge Wedel

Mor og far skyldige i mishandling af deres fire børn

De fire børn er to piger født i 2006 og 2008, mens de to drenge er født i 2004.

Både en dansk 43-årige mor og en dansk 42-årige far blev tirsdag ved et nævningeting i Næstved kendt skyldige for i årevis at mishandlet deres fire mindreårige børn ved at slå dem samt skubbe tre af dem ned ad husets trappe i den nordlige bydel af Korsør.

Faren var tillige tiltalt for at have voldtaget og seksuelt misbrugt de to piger, men det blev han frifundet for.

Ud over at banke sine børn blev moren også fundet skyldig i at have banket og sparket sin mand, mens børnene så det. Faren blev fundet skyldig i at have øvet vold mod og truet moren med en kniv.

Dommeren lagde ved afsigelsen af skyldsspørgsmålet vægt på, at retten havde taget meget udgangspunkt i de to drenges forklaringer, hvor de endte med at fortælle, at de havde løjet om, at deres far havde sexmisbrugt deres mindre søskende.

Det var ikke et enigt nævningeting. En enkelt nævning mente således, at faren også skulle dømmes for at have sexmisbrugt sine to døtre.