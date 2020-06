Mor med snart to donorbørn var besynderligt længe om at blive gravid første gang. Hun mener, at klinik så en god forretning i hende. Arkivfoto.

Mor ønskede donorbarn: Føler sig i dag udnyttet af klinik

En 32-årig kvinde fra Slagelse blev insemineret med donorsæd op imod 20 gange, før det lykkedes at blive gravid. I dag er hun ikke tvivl om, at en nu bedrageridømt fødeklinik kun havde ét mål for øje: at udnytte en sårbar situation til at tjene penge.

En sjællandsk fødeklinik blev forleden dømt for bedrageri og dokumentfalsk. Der var rejst tiltale for i alt 34 forhold, og både direktøren, der er jordemoder, og klinikken som selskab blev kendt skyldige i 29 af dem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her