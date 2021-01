17-årige Maigen Butzbach har ikke fået den behandling, hun burde, mener hendes familie. Hun blev endelig flyttet i oktober 2020. Hun er svært handicappet og har brug for støtte nærmest konstant. Her et billede fra en af de talrige indlæggelser.

Mor klagede i årevis - men blev mødt af lukket dør: Nu får bosted kras kritik og påbud på stribe

Bostedet Heimdal og dermed Slagelse Kommune kritiseres for ikke at tage talrige henvendelser, underretninger fra læger samt en klagestrøm fra en bekymret mor alvorligt. Ifølge 41-årige Kathrine Butzbach, hvis datter har boet på stedet og er blevet omsorgssvigtet, er forholdene stærkt kritisable. Nu udtaler styrelse kritik af stedet - blandt andet for at se stort på patientsikkerheden.

Sådan lyder konklusionen på et tilsynsbesøg, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretog på bostedet Heimdal i Slagelse sidste sommer.

»Det var styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, journalføring og instrukser samlet set udgjorde problemer af større betydning for patientsikkerheden.«

