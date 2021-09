41-årige Maria Lagefoged Anderse n er mor til en ni-årig dreng, der går på samme skole, hvor en tidligere dømt krænker lusker rundt for at få kontakt til børn. Det gør hende så utryg, at hun har sendt en mail til Slagelse Kommunes byråd. Privatfoto

Mor har ondt i maven: - Hvad hvis mit barn bliver det næste?

En 60-årig mand fra Slagelses vestlige egn, tidligere dømt for at forulempe en dengang 11-årig nabodreng i sin garage, fortsætter med at spøge. En mor har nu så ondt i maven, at hun råber politikere op: »Nogen må og skal gøre noget.«

Slagelse - 08. september 2021 kl. 06:12 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Han står ved deres busstoppesteder og gemmer sig i buskadset. I halvandet år har han opsøgt drengene - lusket rundt ved deres skole - og opsøgt dem på de sociale medier.

Sådan fortæller 41-årige Maria Ladefoged Andersen, der er mor til en ni-årig dreng, der går i 3. klasse på Trelleborg Friskole vest for Slagelse. Her lusker en mand rundt - og har gjort det længe - angiveligt for at udse sig en række mindreårige drenge, som han interesserer sig for - alene med det formål at opnå kontakt til dem. Det gælder i hvert fald ét barn, som han tidligere er dømt for at have krænket.

Forbrydelsen fandt sted, da drengen var 11 år i 2019. Dengang blev manden idømt ni måneders fængsel.

- Hvad hvis mit barn bliver det næste, spørger moren, der går rundt med en konstant ondt i maven og derfor nu har sendt en mail til samtlige byrådsmedlemmer i Slagelse Kommune.

Falder mellem to stole Ifølge Maria Ladefoged Andersen, der langt fra er den eneste forældre, der bekymrer sig, er sagen faldet mellem to stole:

Kommunen kan ikke tilbyde manden behandling, så længe han ikke selv ønsker det, lyder det, siger hun. Og politiet skal have beviser for, at han bryder sit polititilhold - sådan et har han nemlig flere af. Manden må ikke opholde sig på eller i nærheden af skolen, ligesom politiet har forbudt ham at tage kontakt til flere af de drenge, der går på skolen.

-Ingen af delene overholder han. Forleden havde en lærer set ham på skolens område, ligesom han lusker rundt og opsøger børn i nærheden af skolen. Eksempelvis når de cykler til og fra skole, beskriver Maria Ladefoged Andersen i mailen, der er sendt til kommunens byråd, og som Sjællandske er i besiddelse af.

Manden cykler blandt andet rundt ved B73's boldbaner. Foto: Carsten Lysdal

- Der er flere eksempler på at han har opsøgt børn på deres hjemadresser. Manden siger til børnene, at han ønsker at være deres ven og tilbyder dem både penge og andre goder, uddyber Maria Ladefoged Andersen.

Frygter, at mand også kontakter naboskoler Hendes største ønske er, at manden stopper med at komme på - og i nærheden af - skolen samt stopper med at kontakte elever. Og at han får hjælp.

- Man siger, at man ikke kan hjælpe ham, så længe han ikke selv vil hjælpes. Men nogen må og skal gøre noget. Manden vil ikke have hjælp - for han ved ikke, at han ikke er rask. Så syg er han, mener moren, der frygter, at den tidligere dømte krænker ændrer strategi og begynder at opsøge naboskoler, hvor eleverne ikke ved, at de skal tage sig i agt.

"Det er jo ikke ulovligt at kontakte et barn. Så reelt set kan politiet først gøre noget, den dag han forgriber sig på én af dem"

- Astrid Vind, skoleleder,

Trelleborg Friskole - Astrid Vind, skoleleder,Trelleborg Friskole Det samme frygter skolelederen på Trelleborg Friskole, Astrid Vind, der har gjort meget ud af at informere forældre, klæde eleverne på og have kontakt til politiet. Hun oplever, at politiet tager sagen meget seriøst, men at de er »handlingslammede«:

- Det er jo ikke ulovligt at kontakte et barn. Så reelt set kan politiet først gøre noget, den dag han forgriber sig på én af dem, siger hun.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan dog også gøre noget i det tilfælde, hvor manden bryder sit tilhold - som det altså siges, at han gør. Til Sjællandske bekræfter politiet således også, at man er ved at efterforske sagen. Af den grund kan politiet ikke kommentere på den konkrete sag.

Svært at løfte bevisbyrde - Men generelt - i alle efterforskninger - skal det kunne bevises, at man han gjort sig skyldig. Man taler om at løfte bevisbyrden. Og kan man ikke det, kan man ikke dømme nogen, forklarer vicepolitiinspektør Allan Holm.

Hvis det imidlertid kan bevises, at en person gentagende gange bryder et polititilhold, kan politiet tage andre sanktioner i brug, fortæller han. Èn af disse kan være en behandlingsdom.

- Vi har stor forståelse for, at sager som dette kan skabe stor utryghed, og derfor tager vi også altid den slags anmeldelser alvorligt, siger Allan Holm, men peger på, at det kan være svært at løfte den omtalte bevisbyrde:

- Hvis der »kun« er tale om, at nogen mener og tror, at de har set nogen et sted, hvor de ikke lovmæssigt må være, og det ikke kan underbygges, så kommer tvivlen pågældende til gode, siger han.