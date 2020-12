Mor fik sit livs chok: Fire-årige Frederik blødte voldsomt da han blev hentet fra børnehave

Sådan her fandt Heidi Nielsen sin søn Frederik, da hun hentede ham fra børnehave. I flere timer var han overladt grædende og alene, efter han var kommet til skade på legepladsen. Privatfoto.

Fire-årige Frederik må leve af blød kost de næste 14 dage. Tirsdag kom han til skade på legepladsen i sin børnehave, hvor ingen pædagoger greb ind, siger hans mor, Heidi Nielsen.

Slagelse - 03. december 2020 kl. 14:52 Af Fleur Sativa

- I går den 1/12 2020 tilbragte min søn og jeg hele aftenen på skadestuen i Slagelse efter mit livs chok.

Sådan indleder en frustreret mor, Heidi Nielsen, et opslag på Facebook, der har skabt stor debat blandt forældre. Tirsdag fortrød hun nemlig, at hun afleverede sin fire-årige søn i Børnehuset StrandLoppen i Korsør.

- Jeg tager på job i god tro om, at min søn er i gode hænder. Og da klokken nærmer sig 16, kører jeg mod børnehaven for at hente ham. Synet, der møder mig, får mig til at gå i chok, fortsætter Heidi Nielsen sin beretning.

For da hun henter sin søn efter arbejde, sidder han på en stue helt alene uden opsyn med en smadret overmund. Ifølge Heidi Nielsen er hendes søn blevet påkørt af en mooncar på legepladsen. Men ingen pædagoger har ringet hjem eller taget drengen på skadestuen.

Men selv opdager Heidi Nielsen med det samme, at der er noget galt, da hendes søn kommer hende løbende i møde.

Sad alene i flere timer - Helt alene sad han inde på hans stue og blodet løb ud af munden på ham! Da jeg så ham! Og der var ingen pædagoger at se! Så jeg måtte råbe og skrige, før der kom nogen, skriver Heidi Nielsen videre i Facebook-opslaget, hvor hun nu retter skarp kritik af institutionen.

- Jeg har fuld forståelse for, at uheld sker! Meeeen! Tre pædagoger gav mig tre forklaringer på, hvad der var sket!! Og ingen kunne sige det præcise tidspunkt. Andet end, at det var før frugt... som er ved en 14 tiden, forklarer den dybt ulykkelige mor og peger altså på, at hendes søn har været i institutionen med sine skader i mindst to timer uden at få hjælp. Artiklen fortsætter efter billedet...

Heidi Nielsen har i dag indberettet hendes søns institution til Slagelse Kommune, fortæller hun. Privatfoto.

I dag tør Heidi Nielsen derfor ikke længere at aflevere sin fire-årige søn i den pågældende institution, som hun nu har indberettet til Slagelse Kommune.

- Min søn skal leve af blød kost de næste 14 dage og er meget smerte plaget, beskriver Heidi Nielsen.

Kritikken fortsætter På Facebook melder flere forældre sig på banen med skarp kritik.

- Du er ikke den eneste, der er nådesløst træt af den institution! skriver én forælder blandt andet, mens en anden husker tilbage på, da hun selv som barn var indskrevet i børnehaven:

"Ingen havde tilset mig, ingen havde ringet til mine forældre."

- Facebook-bruger - Facebook-bruger - Jeg er i dag 24 år, men for cirka 20 år siden blev jeg skubbet ned af et legestativ af en af de ældre børn. Jeg faldt ned på et klatrenet og fik en flænge i skridtet, beretter Facebook-brugeren som den dag husker at blive hentet af sin mor klokken 16, uden nogen havde kigget på hendes skader.

- Da min mor fik tjekket, blødte jeg stadig. Og hvad jeg har fået fortalt af hende skreg jeg i smerte, hver gang jeg skulle tisse de næste to uger. Ingen havde tilset mig, ingen havde ringet til mine forældre, beskriver hun.

Sjællandske har forsøgt at få Børnehuset StrandLoppens version af historien, men institutionen har ikke ønsket at kommentere på sagen. Læs Heidi Nielsens opslag og de mange kommentarer her: