Mor fængslet for mishandling af syv-årig søn

En 52-årig mor fik sent onsdag eftermiddag forlænget sin anholdelse i tre gange 24 timer ved et lukket retsmøde ved Retten i Næstved. Hun er sigtet for at have mishandlet sin syv-årige søn.

Senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Rune Jensen oplyser til Sjællandske, at den 52-årige mor er sigtet efter straffelovens §245, hvorunder mishandling af børn hører. Strafferammen er op til seks års fængsel. Hun nægter sig skyldig. Dommeren mente ifølge senioranklageren ikke, at der var tiltrækkeligt grundlag for at tage stilling til en egentlig varetægtsfængsling. Det grundlag har politiet nu tre døgn til at finde.

Det var en social underretning til kommunen, der førte til, at politiet skred til anholdelse af kvinden på hendes bopæl i Korsør tirsdag kort tid efter klokken 20. Senioranklageren ønsker ikke at oplyse bydel eller vej for kvindens bopæl i Korsør. Han tilføjer, at den 52-årige mor er svensk statsborger, ligesom der var irakisk tolk til stede ved retsmødet. Senioranklager Rune Jensen ønsker heller ikke at oplyse, om kvinden har andre børn end den syv-årige søn, der ifølge sigtelsen skulle være udsat for mishandling. På hvilken måde vil senioranklageren med henvisning til de lukkede døre heller ikke give detaljer om.

Straffelovens §245 lyder: »Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.«