38-årige Mitzi Thorup har i dag sendt sin 10-årige datter Stephanie i skole for første gang siden nedlukningen i december - men hun er bekymret for, at hun bringer corona-smitte med hjem. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Mor er bekymret for at sende sin 10-årige datter i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor er bekymret for at sende sin 10-årige datter i skole

Fra i dag kan skolernes yngste elever igen komme i skole. Flere forældre bekymrer sig dog, når de nu sender deres børn afsted. Èn af dem er 38-årige Mitzi Thorup, hvis datter går i 4. klasse.

Slagelse - 08. februar 2021 kl. 06:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Skal jeg være ærlig, så gør det mig nervøs«

Sådan lyder det indledningsvis fra en bekymret mor i et opslag på Facebook, der ligesom andre forældre fra i dag igen kan sende sit barn fra 0. til 4. klassetrin i skole. I opslaget, der er delt i Facebook-gruppen »4200 Slagelse« spørger hun derfor andre forældre til råds: For er det bedste at beholde barnet hjemme, selv om skolerne nu genåbner?

Èn af dem, der har været i tvivl på grund af faren for corona-smitte, men som alligevel har ønsket sin datter »god skoledag« til morgen er 38-årige Mitzi Thorup fra Slagelse.

- Der går mange tanker igennem hovedet, synes jeg. For det er mange børn, der er samlet igen. Og kan børn i den alder finde ud af restriktionerne om at holde afstand, spritte hænder og så videre, spørger hun retorisk, da Sjællandske kontakter hende før weekenden.

Mitzi Thorup, der har datteren Stephanie på 10 år, havde nemlig allerførst svaret »nej« til spørgsmålet om, hvorvidt hun ville sende sin datter tilbage i skole. Men det valg ændrede hun, som skoledagen nærmede sig.

Frygter for sanktioner - Vi har jo skolepligt i Danmark så man er nødt til at følge reglerne. Ellers kan man risikere sanktioner, forklarer Mitzi Thorup, der fortsat er bekymret, da hendes kæreste er diabetiker og er særligt udsat for at få alvorlige symptomer, hvis han bliver smittet med corona.

Familien fra Slagelse har derfor under hele epidemien fulgt alle restriktioner og anbefalinger og begrænset kontakten til andre. Artiklen fortsætter efter billedet...

10-årige Stephanie fra Slagelse er ligesom andre skoleelever blevet undervist online siden december. Privatfoto.

- Vi handler næsten kun online. Og for første gang i et halvt år har jeg set min mor og far her den anden dag. Så vi har været meget isoleret, da vi har holdt os for os selv og kun lige taget på arbejde for at tage direkte hjem og være sammen med dem i vores husstand, forklarer Mitzi Thorup, hvis mor også er særligt udsat for smitte med corona i kraft af sin alder.

At smittetrykket i hele landet kan risikere at stige ved genåbningen af skolernes 0.-4. klassetrin er derfor det, der i dag bekymrer den 38-årige mor allermest.

- Jeg synes, at der skulle være lukket ned, til flere er vaccineret, siger hun.

»Det er godt for hende« Når Mitzi Thorup alligevel vælger at sende sin datter i 4. klasse i skole, skyldes det hensynet til hendes læring og trivsel, forklarer hun.

10-årige Stephanie er nemlig fagligt udfordret og skal snart testes for ordblindhed. Og Mitzi Thorup har selv netop afsluttet sin eksamen på pædagoguddannelsen og begynder derfor snart på en 37-timers arbejdsuge.

"(...) uden tvivl er det godt for hende at komme i skole. Her kan lærerne bedre hjælpe og støtte hende, og hun kan samtidig se sine kammerater."



- Mitzi Thorup, mor til elev i 4. klasse - Mitzi Thorup, mor til elev i 4. klasse - Så jeg vil ikke kunne være hjemme til at hjælpe hende lige så meget som tidligere. Så uden tvivl er det godt for hende at komme i skole. Her kan lærerne bedre hjælpe og støtte hende, og hun kan samtidig se sine kammerater. Det er også meget vigtigt, vurderer Mitzi Thorup.

Og den vurdering står den 38-årige mor - trods bekymringer - ikke alene med.

I Facebook-opslaget på gruppen »4200 Slagelse« svarer langt de fleste forældre, at også de sender deres børn i skole fra i dag af.

- Men meget modvilligt, pointerer én forælder i opslaget, mens andre hæfter sig ved, at det snart er vinterferie og derfor »mærkeligt« at åbne op nu i stedet for om et par uger efter ferien.

Husker de gode råd - Jeg synes, at det er en alt for stor risiko at løbe for fem skoledage, skriver en forælder i kommentarsporet.

Hjemme hos Mitzi Thorup bevæbner man sig dog med alle de gode råd mod corona-smitte og har taget en snak rundt om middagsbordet, så datteren Stephanie også husker rådene i skolen.

For eksempel er hun blevet mindet om ikke at kramme klassekammeraterne og huske at spritte hænder af.

- Snakken havde vi også under første genåbning, hvor hun sagde: »Ej, hvorfor skal jeg det?«, men hvor jeg så forklarede: »Det skal du, fordi du kan risikere at smitte andre, eller du kan blive smittet selv og smitte os herhjemme. Men hun er også kun 10 år, så det er også en balancegang for ikke at gøre hende for bekymret, forklarer Mitzi Thorup.

- Men når hun har været i skole, så skal hun spritte af, så snart hun er kommet hjem. Og så skal hun skifte tøj, så det kan komme til vask, fastslår hun.