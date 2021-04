René Langkjær startede firmaet »Skovrødderne« efter stormen i 1999 og har således mange års erfaring i større træfældningsopgaver. Her ses han med sin trofaste hund »Luka«, som tydeligvis elsker at være med farmand på arbejde.

Monster-maskine klarer 200 træer om dagen

Torsdag formiddag begyndte et større træfældningsarbejde i Slagelse Lystskov, som også fortsætter næste uge. Der er stærke kræfter på spil, og folk er velkomne til at komme og se på, så længe det sker på behørig sikkerhedsafstand.

Som beskrevet i onsdagsavisen skal der fældes omkring 800 gamle og skadede træer i Slagelse Lystskov. Det sker dels for at rydde op blandt udtjente træer, dels for at gøre plads til omkring 5000 nye træer, som bliver plantet næste forår.

Planen var, at arbejdet skulle begynde torsdag formiddag, så avisen tog ud for at se, hvordan det gik.