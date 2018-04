Se billedserie - Der skal ro på i Slagelse Kommune, lød det fra Michael Kristiansen.

Mogensen & Kristiansen på besøg: »Det er en sprængfarlig cocktail«

Slagelse - 23. april 2018 kl. 21:23 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- House Of Cards, go home, lød det indledende fra en veloplagt Peter Mogensen, som var flankeret af sin makker fra »Mogensen & Kristiansen« på TV2, Michael Kristiansen.

Ordene blev sagt med et smil på læben, da Slagelse Erhvervsråd - i forbindelse deres generalforsamling - bød de to prominente kommentatorer ind til en snak om det politiske klima i Slagelse.

Og der var et stort fremmøde i Slagelse Musikhus, da ordstyrer Carsten Lysdal, lokalredaktør på Sjællandske, skulle forsøge at tøjle de to herrer, som begge har en lang fortid i det politiske spil på Christiansborg som særlige rådgivere.

Flere verbale tæsk blev uddelt med et glimt i øjet, da Peter Mogensen og Michael Kristiansen tog fat i snakken om »en farlig cocktail«, som var ordene om, hvad der i den seneste tid har fundet sted på - og uden foran - Slagelse Rådhus.

De to politiske kommentatorer rundede både Villum Christensen (LA) og borgmester John Dyrby Paulsen (S) i de røde sofaer - og især Michael Kristensen havde svært ved at se borgmesterposten blive splittet imellem de to, som der ellers er lagt op til.

Men særligt en ting optog de to kommentatorer, og det var, at der skal ro på kommunen og omkring byrådet. Det dårlige ry skader Slagelse Kommune, der virkelig er kommet på landkortet, lød det blandt andet fra Peter Mogensen.

- Måske skal der en god omgang politisk disprution til i Slagelse, det kan være, der skal en ny politiker på banen, så må borgerne tage initiativet, lød det fra Michael Kristiansen.

Peter Mogensen supplerede med samme karakteristiske pondus, som han er kendt for i »Tirsdagsanalysen«.

- Når det sejler sådan i kommunen, som det kan virke til at gøre, så skader det virkelig Slagelse Kommunes image, og det er fatalt. Det skal der rettes op på, lød det fra Peter Mogensen.

Begge udtrykte dog, at omend de kan være friske i deres bemærkning, ved de godt, at det for borgerne er dybt alvorligt. Læs meget mere i Sjællandske tirsdag.